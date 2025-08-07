Los residentes del lugar descubrieron el cuerpo cuando el glaciar comenzó a derretirse debido al aumento de las temperaturas

El documento de identidad encontrado en los bolsillos permitió identificarlo como un vecino de una localidad cercana que cayó en una grieta del glaciar

Hallan el cuerpo de un hombre que desapareció hace 28 años, en un glaciar en el Khyber Pakhtunkhwa, región en Pakistán. Los residentes del remoto paraje fue encontrado asombrosamente bien conservado, cuando el hielo comenzó a derretirse a causa del aumento de las temperaturas. Su ropa y su cuerpo estaban en excelente estado de conservación. Tenía el documento de identificación y gracias a esto, las autoridades pudieron contactar con su familia que lo buscaba de hacía décadas.

Los familiares del hombre, tras ser avisados, acudieron a Kuhistán y lo reconocieron por su apariencia y por las ropas, un momento muy emotivo que marcó el final tras años de incertidumbre y búsqueda, según ha publicado el Daily Times.

Entre las ropas, se encontró un documento de identificación a nombre de Naseeruddin, lo que facilitó seguir el rastro de cómo llegó al lugar en 1997, cuando desapareció al caer en una grieta del glaciar durante una tormenta de nieve.

Naseeruddin desapareció cuando regresaba a su casa a caballo en 1997

Después de que las autoridades confirmaran su identidad la gente del lugar empezaron a dar información sobre el hombre, que estaba casado y tenía dos hijos. Al parecer viajaba con su hermano a caballo, ambos residentes en Palas, localidad cercana, cuando desapareció. Este lo buscó sin éxito después de que entrara a una cueva para refugiarse y pasaran horas sin salir, pero Naseeruddin nunca apareció hasta ahora.

El cambio climático ha provocado que las precipitaciones de nieve en la zona montañosa de Kuhistán hayan disminuido en los últimos años, haciendo que los glaciares comenzaran a derretirse cada vez más rápidos, tras quedar más expuestos al sol.