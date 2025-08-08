La Autoridad Palestina dice que es "la única fuerza capaz de mantener el control de la Franja"

Hamás califica de "crimen de guerra" el plan de Israel para ocupar Gaza y amenaza con "sacrificar" a los rehenes

Compartir







La Autoridad Palestina ha avisado de que la nueva operación israelí para entrar en la ciudad de Gaza representa un "crimen absoluto" y comportará el desplazamiento forzado de al menos 800.000 palestinos de por sí expulsados de otras zonas del enclave. El ejécito de Israel también reconoce que el control podría llevar dos años, muchos muertos y dejar "exhausto al ejército", pero Netanyahu se ha impuesto a todo y a todos en su objetivo. No volverá a permitir que Hamás y la Franja de Gaza sea un riesgo para Israel al coste que sea, aunque en el camino las vidas de los israelíes secuestrados penda de un hilo. De hecho, Hamás ya ha amenazado con sacrificar a los rehenes.

La Autoridad Palestina ha reaccionado a la ocupación total señalando que "representa la continuación de la política de genocidio, asesinatos sistemáticos, hambruna y asedio, y una flagrante violación del Derecho Humanitario y las resoluciones de legitimidad internacional", ha denunciado el Gobierno palestino en Cisjordania.

PUEDE INTERESARTE Alemania suspende de manera inmediata las exportaciones a Israel de armas para su uso en Gaza

En medio de esta situación, la Autoridad Palestina ha anunciado que ha empezado a llevar a cabo "contactos urgentes con los organismos internacionales pertinentes", entre ellos el Consejo de Seguridad de la ONU, la Organización para la Cooperación Islámica y el Consejo de la Liga de los Estados Árabes, "para solicitar medidas urgentes y vinculantes que cesen estos crímenes".

La Autoridad Palestina es "la única fuerza capaz de mantener el control de la Franja"

La Autoridad Palestina termina su comunicado, publicado en la agencia oficial de noticias palestina WAFA, reivindicándose como la única fuerza política capacitada para mantener el control de la Franja si Israel acaba consiguiendo que Hamás, que ahora mismo está al frente de las instituciones de gobierno de Gaza, abandone el poder.

"La única manera de poner fin a esta tragedia y garantizar la seguridad y la estabilidad es permitir que la AP, como autoridad del Estado de Palestina, asuma sus plenas responsabilidades de gobernanza y seguridad en la Franja de Gaza", ha concluido el Gobierno palestino.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Contactos con Jordania y Egipto

El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas, ha mantenido en las últimas horas conversaciones telefónicas con el presidente egipcio y vecino, Abdelfatá al Sisi, y con el monarca jordano y garante de los lugares sagrados de Jerusalén, Abdalá II.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

El rey de Jordania "reafirmó la solidaridad" de su país en este trance y ha asegurado que su país "está haciendo todo lo posible para entregar ayuda humanitaria a los palestinos en Gaza por todos los medios posibles y sin obstrucciones ni demoras", según declaraciones recogidas por la agencia oficial de noticias jordana Petra.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Al Sisi, por su parte, ha denunciado la nueva operación israelí como "un nuevo crimen que se suma a la serie de violaciones israelíes en Cisjordania, incluida Jerusalén" y realizado un llamamiento al Consejo de Seguridad de la ONU, la Liga Árabe y la Organización para la Cooperación Islámica, "para movilizar el apoyo regional e internacional contra estos planes".