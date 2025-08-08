Hamás ha asegurado que la operación impulsada por Netanyahu representa una continuación de su política "genocida", que equivale a una "limpieza étnica" del pueblo palestino

La ONU exige a Israel que detenga inmediatamente su operación para ocupar la ciudad de Gaza:"La guerra debe terminar ahora"

Compartir







Hamás ha definido de "crimen de guerra" al plan de Israel para ocupar la Franja de Gaza y desalojar a todos sus habitantes. El Movimiento de Resistencia Islámica ha asegurado que la operación impulsada por Netanyahu representa una continuación de su política "genocida", que equivale a una "limpieza étnica" del pueblo palestino y que supone "sacrificar" a sus rehenes. El anuncio del Gobierno israelí ha desencadenado una oleada de rechazo.

"La decisión de ocupar ciudad de Gaza confirma que al criminal Netanyahu y a su Gobierno nazi no les importa el destino de sus secuestrados. Son conscientes de que ampliar la agresión significa sacrificarlos, lo que demuestra su mentalidad de ignorar sus vidas para lograr aspiraciones políticas fallidas", subraya en el comunicado.

La milicia palestina ha indicado en un comunicado recogido por 'Filastin', diario afín a Hamás, que los intentos del Gobierno israelí de sustituir el término "ocupación" por "control" del enclave palestino no son más que "intentos flagrantes de eludir sus responsabilidades legales por las consecuencias de sus brutales crímenes contra la población civil".

De la misma forma, ha reiterado que la aprobación del plan "explica claramente el motivo de la repentina retirada de la ocupación de la última ronda de negociaciones". "Durante las comunicaciones con los mediadores, el movimiento ofreció flexibilidad para garantizar el éxito del alto el fuego", ha argüido.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

El Gobierno de Israel ha aprobado en la madrugada de este viernes la propuesta de Netanyahu sobre una escalada de la ofensiva militar en Gaza que incluye la ocupación de la homónima capital del enclave en base a premisas como "la desmilitarización" y el control de su seguridad, así como "el regreso de todos los rehenes, tanto vivos como fallecidos".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

El foro de Familias de rehenes critica a Netanyahu por dejar a sus "seres queridos a merced de Hamás"

El Foro de Familias de Rehenes, desde Israel ha criticado la decisión del gabinete del Gobierno de Netanyahu por ampliar su guerra en Gaza: “Nos está llevando hacia una catástrofe colosal tanto para los rehenes como para nuestros soldados”, según ha publicado la CNN.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

“La decisión del gabinete de Seguridad de ampliar la ocupación de Gaza significa abandonar a los rehenes, ignorando por completo las reiteradas advertencias de los líderes militares y la clara voluntad de la mayoría del público israelí”, afirma la declaración del foro.

“Al optar por la escalada militar en lugar de la negociación, estamos dejando a nuestros seres queridos a merced de Hamás, una malvada organización terrorista que sistemáticamente priva de comida y maltrata a los rehenes”.