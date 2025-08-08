El comisionado por los Derechos Humanos de la ONU reclama a Netanyahu desistir de la operación y parar la guerra en Gaza

Israel aprueba la ocupación total de Gaza: “Queremos entregarla a fuerzas árabes que lo gobiernen adecuadamente sin amenazarnos”

Desde Naciones Unidas llega la primera reacción internacional al anuncio de Israel de ocupar la Franja de Gaza. El alto comisionado para los Derechos Humanos, Volker Turk , ha exigido este viernes a Israel que detenga inmediatamente la operación impulsada por el primer ministro, Benjamin Netanyahu al que ha emplazado para "terminar ahora" la guerra en Gaza.

Turk entiende este plan de Netanyahu como "la conquista militar completa de la Franja de Gaza" y ha denunciado que se trata de un acto contrario al dictamen de la Corte Internacional de Justicia que exige a Israel que ponga fin a su política de ocupación.

Turk ha avisado de que la ocupación de la ciudad de Gaza desembocará en un nuevo "desplazamiento forzado masivo", teniendo en cuenta en la ciudad hay ahora mismo unos 800.000 palestinos, la mayoría expulsados previamente de otras zonas del enclave, así como "en más asesinatos, más sufrimiento insoportable, destrucción sin sentido y crímenes atroces".

"La guerra en Gaza debe terminar ahora"

"La guerra en Gaza debe terminar ahora, y los israelíes y los palestinos deben trabajar codo con codo, en paz", ha indicado Turk antes de pedir a Israel que, "en lugar de recrudecer esta guerra, dedique todos sus esfuerzos a salvar las vidas de los civiles en Gaza y permita el acceso sin restricciones de la ayuda humanitaria".

Turk, por último, llama tanto a la liberación inmediata de los rehenes israelíes en manos de los grupos armados palestinos, como de los palestinos detenidos de manera arbitraria por Israel, que deben ser puestos en libertad "de manera inmediata e incondicional".