Los cuatro inquilinos que vivían en la casa de Rushanara Ali la denunciaron por haber finalizado el contrato de alquiler para volver a alquilarla 800 euroa más cara

La ex alta directiva impulsó la derogación de la ley que criminalizaba dormir en la calle en Reino Unido y que dejará de estar en vigor en 2026

Compartir







Lo de dar con el ejemplo no toca a la jefa del departamento de Sinhogarismo y Democracia del Ministerio de Vivienda británico. Rushanara Ali, ha dimitido tras ser acusada por los inquilinos de una vivienda de su propiedad de haberlos echado para volver a ponerla en el mercado del alquiler 800 euros más cara. La funcionaria del Gobierno de Starmer ha dejado su cargo al considerar que seguir "supondría una distracción" al trabajo que realiza el Ejecutivo.

En su carta de dimisión al primer ministro, Keir Starmer, defiende su decisión de finalizar el contrato de alquiler a las cuatro personas, porque "en todo momento he cumplido con todos los requisitos legales pertinentes. Creo que me he tomado muy en serio mis responsabilidades y obligaciones, y los hechos así lo demuestran".

PUEDE INTERESARTE Reino Unido reconocerá el Estado de Palestina si Israel no accede a un alto el fuego en Gaza

La política laborista, Rushanara Ali, finalizó el contrato de sus inquilinos antes de subir el alquiler de su casa en el este de Londres hasta las 4.000 libras (cerca de 4.600 euros), según los detalles revelados por una investigación del diario 'The i Paper'.

"Me enorgullece haber contribuido al cambio que este Gobierno ha llevado a cabo durante el último año. Trabajando junto a la vice primera ministra (Rayner), hemos conseguido una inversión récord en vivienda social y asequible, y casi 1.000 millones de libras de financiación para paliar la falta de vivienda y el sinhogarismo", ha subrayado en un balance en el que también ha destacado su rol en la campaña electoral y "la lucha contra el acoso y la intimidación en la vida pública".

PUEDE INTERESARTE Reino Unido reducirá la edad para votar a los 16 años en un intento de ampliar la participación democrática

Starmer le agradece a su exministra por su trabajo que llevó a la derogación de la ley que criminalizaba dormir en la calle

Por su parte, el mandatario británico le ha dado las gracias y ha destacado su papel en la derogación de la Ley de Vagancia, que criminaliza el acto de dormir en la calle y dejará de estar en vigor en la primavera de 2026, así como en la lucha contra el acoso y la ampliación del voto a jóvenes de 17 y 16 años.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

"Sé que seguirás desde la bancada y representando los mejores intereses de tus electores en Bethnal Green y Stepney", ha escrito Starmer en su propia misiva, aludiendo al distrito de Londres por el que fue elegida Ali en el Parlamento británico.

La salida de Ali y su motivación suponen un momento crítico para el Ejecutivo laborista, que se comprometió en campaña con los derechos de los inquilinos y prepara un proyecto de ley que prohibirá a los propietarios volver a poner en alquiler una propiedad durante seis meses si han rescindido un contrato de alquiler para venderla, algo que habría impedido los hechos que se le acusan a la responsable saliente, que puso en venta la casa en cuestión tras ponerle fin al alquiler.