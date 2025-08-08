Los agentes franceses le quitan la multa a un hombre tras conducir a 130 km/h al descubrir que su mujer estaba a punto de dar a luz

La Policía Nacional de Francia ha tenido que quitar la multa a un hombre que circulaba a 130 km/h por el centro de París cuando vio que la mujer del conductor estaba en pleno parto y a punto que de su hijo naciese en el coche.

Los agentes quedaron tan impresionados al parar al coche que contaron esta historia que vivieron a través de sus redes sociales: “A bordo del coche iba su pareja, Paulina, que estaba a punto de dar a luz”. La pareja no fue consciente de que el parto se podía acelerar hasta tal punto de que el niño podría nacer en el propio coche.

Mientras que Damien trataba de ir lo más rápido posible al hospital, también trataba de conducir lo mejor posible para que no hubiese riesgo para su mujer, hijo, y las demás personas que circulaban al lado del su vehículo. Pauline, agarrada a cualquier parte del coche intentaba controlar sus contracciones para evitar que su hijo naciese en carretera.

La velocidad del coche en el que iba la pareja llamó la atención de unos agentes que se encontraban en la zona y no dudaron en pararles. En un principio, y sin que Damien mostrase resistencia o la intención de darse a la fuga pese a la situación que estaban viviendo en el coche, los policías multaron al conductor con un total de 135 euros.

Al acercarse vieron a la mujer que estaba dando a luz

Cuando los agentes se percataron del dolor que estaba sufriendo su acompañante, se dieron cuenta de que era una mujer dando a luz a un bebe, y como gesto de humanidad y disculpas, retiraron la sanción económica por exceso de velocidad al entender que se encontraban en un estado de nerviosismo y que su situación era crítica.

Los agentes no desaprovecharon la ocasión de felicitar a los padres y dar la bienvenida al mundo a Nino, el niño que casi nace en el coche: “Bienvenido Nino, y felicidades a sus padres por este momento inolvidable inmortalizado por una cámara de velocidad”. Una fotografía que ya subieron también a redes sociales para demostrar que lo que contaban era verídico.