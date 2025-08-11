El líder de esta iglesia cristiana defendió que las mujeres no deben ocupar puestos de liderazgo en el Ejército

Pete Hegseth amplifica en redes sociales el mensaje de un pequeño grupo de cristianos fundamentalistas que aspira a que las mujeres se queden en casa

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, compartió un video en el que varios pastores de una iglesia afirman que las mujeres no deberían tener derecho al voto. Las imágenes en las que diferentes voces aseguran su ideología de un conservadurismo cristiano extremo fueron amplificadas por Hegsetth, seguidor del líder espiritual con un texto: “Todo Cristo para toda la vida”.

"Me gustaría ver a esta nación como una nación cristiana, y me gustaría que este mundo fuera un mundo cristiano", se ve defender a uno de los pastores cristiano, Doug Wilson, más importante de esta congregación, en un reportaje que recoge diferentes voces de esta pequeña organización de cristianos . Hegseth no ha titubeado en compartir el reportaje de siete minutos que tenía una colección de mensajes fundamentalista sobre el papel de las mujeres en la sociedad.

En otra parte de la entrevista realizada por CNN, el religioso Toby Sumpter, asegura: "En mi sociedad ideal, votaríamos en familia. Normalmente yo sería quien emitiera el voto, tras haberlo conversado con mi familia".

También aparece una seguidora del grupo de religiosos ultraconservadores que llama a su esposo cabeza de familia : "Me someto a él". El reportaje, colgado en redes fue republicado por Hegseth republicó el reportaje al que acompañó con una frase: "Todo de Cristo para toda la vida".

"Las mujeres no deben ocupar puestos de liderazgo en el Ejército"

Más adelante en el video, Wilson afirma que las mujeres no deben ocupar puestos de liderazgo en el Ejército, ni desempeñar roles de combate destacados.

El portavoz del Pentágono, Sean Parnell, subrayó que Hegseth "es un miembro orgulloso de una iglesia afiliada" al grupo de cristianos. "El secretario aprecia mucho muchos de los escritos y enseñanzas del señor Wilson".

Hegseth y su familia, que se declaran cristianos, asistieron al servicio inaugural de la iglesia de Wilson, en Washington en julio, según informó la CNN. El líder del Pentágono, además, ha organizado servicios de oración con su pastor personal, Brooks Potteiger, en las oficinas gubernamentales durante el horario laboral. Los funcionarios del Departamento de Defensa relataron que recibieron invitaciones al evento en sus correos electrónicos gubernamentales.

Desde la organización evangélica progresista 'Vote Common Good', comentaron las ideas expuestas en el video valorando que son puntos de vista de "pequeños grupos de cristianos", pero definió de "muy inquietante" que las amplificara un miembro del Gobierno.