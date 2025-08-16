Europa Press 16 AGO 2025 - 10:03h.

El presidente de Ucrania acepta la invitación de su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, para hablar el lunes en Washington

Será la primera visita a la Casa Blanca del mandatario ucraniano desde el fallido encuentro de finales de febrero

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha anunciado que ha aceptado una invitación de su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, para hablar el lunes en Washington de todos los "detalles" relativos al conflicto tras la cumbre celebrada este viernes en Alaska.

Será la primera visita a la Casa Blanca del mandatario ucraniano desde el fallido encuentro de finales de febrero, cuando Trump y Zelenski mantuvieron una tensa discusión en pleno Despacho Oval, y en esta ocasión llega con la sombra de la ruptura del aislamiento diplomático de Putin.

Trump y Zelenski ya han mantenido una conversación telefónica tras la cumbre de Alaska

Trump y Zelenski ya han hablado por teléfono tras la reunión de Alaska --"una larga y sustancial convesación", en palabras del mandatario ucraniano--. Zelenski ha explicado en redes sociales que primero mantuvieron una conversación privada, de una hora de duración, a la que luego se sumaron otros líderes europeos.

Detalles de la reunión de Trump y Putin en Alaska

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, han asegurado haber llegado a avances en varios asuntos --sin que hayan transcendido--, pero no han alcanzado ningún acuerdo sobre la guerra en Ucrania, y se han emplazado a una segunda reunión sin fecha fijada, en una rueda de prensa conjunta sin preguntas de los periodistas tras finalizar su cara a cara en la ciudad estadounidense de Anchorage, en el estado de Alaska.

"Fue una reunión muy profunda, y creo que tuvimos una reunión muy productiva. Acordamos muchísimos puntos. En la mayoría de ellos, diría que hay un par de puntos importantes en los que aún no hemos llegado a un acuerdo, pero sí hemos avanzado", ha afirmado Donald Trump.