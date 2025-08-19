Sonrisas tensas y gestos medidos: Trump y Zelenski se reúnen con cierto optimismo y muchas incógnitas

Esperanza Calvo 19 AGO 2025 - 15:57h.

Trump y Zelenski abren paso a una negociación con Putin sin alto el fuego, con Europa a cargo de la seguridad ucraniana

Donald Trump insiste en que celebrará un "encuentro trilateral" con Vladímir Putin y Volodímir Zelenski

Rusia ha atacado en la noche de este martes una refinería de Ucrania, uno de los centros de suministro de combustible para el ejército ucraniano. Moscú ha lanzado 260 drones y 10 misiles balísticos contra la infraestructura energética de Ucrania, aunque sus proyectiles también han caído en zonas residenciales, causando al menos un muerto. El nuevo ataque se produce horas después de la cumbre en Washington entre Donald Trump y Volodimir Zelenski, que estuvo arropado por algunos líderes europeos y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

Con Trump, ya saben, puede pasar de todo, pero acabaron la reunión con "cierto" optimismo, a pesar de las caras de circunstancia que se vieron en el Despacho Oval. ¿Por qué? Porque la guerra de Ucrania depende del presidente de Estados Unidos y de Vladimir Putin. Habrá, a priori, encuentro entre el presidente ruso y Zelenski, pero sin alto el fuego y sin nada negociado antes.

Según informa Lucía Tellado desde Bruselas, "este martes han continuado las reuniones". "Primero han hablado la llamada coalición de voluntarios, esos países aliados de Ucrania, con el objetivo de seguir perfilando cómo serán esas garantías de seguridad para Ucrania. También se han reunido los miembros del Consejo Europeo junto a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien, positiva, dice que ha trasladado esos avances logrados para alcanzar una paz en Ucrania. Es cierto que desde Bruselas se muestran optimistas, aunque hay cierto vértigo porque los acontecimientos se están acelerando con un ritmo para tomar decisiones que puede ser para algunos líderes europeos un tanto precipitado", ha añadido.

Trump y su orgullo por una posible reunión entre Putin y Zelenski

Tras las palmadas en el hombro y el buen ambiente, los dos grandes titulares los confirmaba el propio Donald Trump en su red social antes de irse a la cama: Vladimir Putin le acababa de confirmar por teléfono, se puede ver la foto, que accede al fin a un cara a cara con Zelenski. Un poco antes, gracias a un micro abierto, le escuchábamos susurrar una confidencia sobre Putin a Meloni y a Macron: "Creo que quiere un trato por mí, es tan loco como suena". Aún se desconoce el lugar de la cita, pero el canciller alemán dice que será dentro de dos semanas.

Zelenski ya había accedido a cualquier formato de negociación, siempre que sea al máximo nivel. El asunto más espinoso que discutirán a solas será el de las cesiones territoriales. Ante la exhibición del mapa de las zonas conquistadas por Rusia, Zelenski hizo un irónico comentario: "Gracias por el mapa, es genial, sí. Estoy pensando en cómo recuperar ese territorio". Tras el cara a cara habrá otro encuentro trilateral ya con Trump.

Anoche no descartaba un alto al fuego inmediato mientras las partes negocian. El otro gran titular confirmado es que serán los países europeos quienes proporcionen las garantías de seguridad para Ucrania, coordinados por Estados Unidos. Trump acaba de garantizar que sus tropas no se desplegarán sobre el terreno. Europa también financiará los 90.000 millones de dólares que Ucrania usará para comprar armamento a Estados Unidos. A cambio, Washington invertirá otros 50.000 millones en comprar drones ucranianos y en llevarse toda la tecnología desarrollada por Kiev al otro lado del atlántico.