WashingtonUn micrófono abierto captó este lunes al presidente estadounidense, Donald Trump, diciendo que es por él por lo que el presidente ruso, Vladímir Putin, quiere alcanzar un acuerdo sobre Ucrania.

El comentario se lo hizo Trump al presidente francés, Emmanuel Macron, antes del inicio de una reunión en la que participaron ambos líderes junto al mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski, y otros altos funcionarios europeos.

"Creo que quiere llegar a un acuerdo. Creo que quiere llegar a un acuerdo por mí, ¿entiendes? Por muy descabellado que suene", le susurró Trump a Macron en la Sala Este de la Casa Blanca antes de indicar al mandatario francés que tomara asiento para comenzar la reunión.

Trump llamó a Putin tras la reunión

La cadena CNN indicó que Trump pausó después la reunión multilateral para hablar por teléfono con Putin y comunicarle lo que todos debatieron en Washington.

Trump insistió hoy en que Putin ya le aseguró en su encuentro de la semana pasada en Alaska que Rusia "aceptaría garantías de seguridad para Ucrania" y hoy subrayó que gran parte del peso de ese contingente que se desplegaría en suelo ucraniano para evitar nuevas invasiones rusas recaería sobre los socios europeos.

Tanto Trump como Zelenski se mostraron hoy abiertos a que ambos se reúnan próximamente en un encuentro trilateral con Putin para tratar de negociar un acuerdo de paz.

El presidente estadounidense insistió a su vez en que hoy era necesario debatir el "intercambio de territorios", una propuesta lanzada por el presidente Putin y que implicaría que Ucrania tendría que ceder a Rusia la soberanía de regiones como Donetsk y Lugansk.

Sin embargo, Kiev dijo que considera intolerable este posible intercambio y que técnicamente resulta además inconstitucional de acuerdo a la Carta Magna ucraniana.

Los líderes que se reunieron hoy con Trump para mostrar su apoyo a la postura de Ucrania son el secretario general de la OTAN, Mark Rutte; la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; los presidentes de Francia y Finlandia, Emmanuel Macron y Alexander Stubb; los primeros ministros de Reino Unido e Italia, Keir Starmer y Giorgia Meloni, y el canciller alemán, Friedrich Merz.