Apuntan a una reunión en dos semanas, pero Rusia se limita a señalar que "se debatió la idea" de "elevar el nivel de los representantes de las partes ucraniana y rusa"

La devolución de Crimea y el ingreso de Ucrania en la OTAN, fuera de la mesa de negociaciones en la reunión de Donald Trump y Volodimir Zelenski

El encuentro entre Vladímir Putin y Voldímir Zelenski, con Donald Trump entre ambos en lo que sería una reunión trilateral, podría celebrarse en dos semanas. Así lo ha confirmado el canciller alemán, Friederich Merz, si bien no está seguro de si el presidente ruso acudirá a la cita.

“El presidente estadounidense ha hablado por teléfono con Putin y ha acordado una reunión con Zelenski en las próximas dos semanas. No sabemos si el presidente ruso tendrá el coraje de asistir”, ha dicho.

Por su parte, su homólogo ucraniano se muestra dispuesto a esa reunión e insiste en que Ucrania nunca se rendirá en su camino hacia la paz: “Estamos listos para una reunión trilateral”, ha dicho Volodímir Zelenski.

Europa pide estar en la reunión trilateral con Trump, Putin y Zelenski

Tras la cumbre celebrada en la Casa Blanca, los líderes europeos cierran filas con el mandatorio ucraniano. Emmanuelle Macron confía en que Donald Trump logre un acuerdo, a pesar de que Putin sigue sin dar señales de paz.

“No se puede discutir un tratado de paz mientras continúan los bombardeos”, ha subrayado el presidente francés.

Macron, además exige que Europa se siente en la mesa de diálogo si finalmente hay una reunión trilateral con Trump: “Espero que se incluyan a los europeos en esta reunión; a todos aquellos cuya seguridad se ve directamente afectada por el conflicto", ha dicho.

Estados Unidos garantiza ayuda a Ucrania en materia de seguridad

Sobre seguridad también ha hablado Zelenski. El presidente ucraniano ha lanzado una oferta a Estados Unidos para la compra de armamento por 90.000 millones de euros.

Mientras, Trump ha garantizado la seguridad de Ucrania en cualquier acuerdo que ponga fin a la guerra: “Habrá mucha ayuda en materia de seguridad. Les ayudaremos. Estaremos involucrados”, ha asegurado.

En este contexto, el acuerdo de paz podría estar cada vez más cerca.

Rusia estudia “elevar” la representación de Moscú y Kiev en las negociaciones

Donald Trump insiste en que habrá encuentro trilateral y, en su conversación telefónica, confirma que se está estudiando “elevar” la representación de Moscú y Kiev en las negociaciones.

"Se debatió la idea de que sería necesario estudiar la posibilidad de elevar el nivel de los representantes de las partes ucraniana y rusa, es decir, de aquellos que participan en las negociaciones directas mencionadas", ha confirmado, igualmente, el asesor del Kremlin Yuri Ushakov a la agencia de noticias rusa TASS, pronunciándose así sobre la llamada entre los mandatarios, que se extendió unos 40 minutos.

Al respecto, Putin, que ha agradecido "efusivamente" a su par estadounidense la "hospitalidad, la buena organización (y) los avances logrados" de la cumbre celebrada el pasado viernes en Alaska, ha acordado con Trump mantener el "estrecho contacto" sobre la situación en Ucrania, según ha añadido Ushakov.

Por su parte, el líder norteamericano ha incidido este lunes en su cuenta de Truth Social que durante la llamada con Putin inició “los preparativos para una reunión, en un lugar por determinar” entre los tres.

“Celebraremos un encuentro trilateral”, ha recalcado, en unas palabras que Volodímir Zleenski también ha rescatado para asegurar que Moscú también lo ha propuesto.

"Creo incondicionalmente que deberíamos reunirnos y reflexionar sobre el desarrollo futuro de este camino hacia el fin de la guerra", ha señalado en declaraciones recogidas por la cadena de televisión estadounidense CNN, afirmando que está "listo" cualquier formato de cita con Putin.

No obstante, Rusia sigue sin mencionar a su presidente, que siempre ha defendido que solo se reuniría con Zelenski para sellar un acuerdo de paz definitivo.