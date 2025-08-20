El expresidente de Colombia ha sido condenado a 12 años de prisión por delitos de fraude procesal y soborno

El Tribunal ordena revocar la privación de libertad que impuso al exmandatario hasta que se defina el recurso de apelación interpuesto por los abogados de Uribe

El Tribunal Superior de Bogotá ha ordenado la puesta en libertad de forma inmediata del expresidente de Colombia, Álvaro Uribe (2002-2010), tras ser condenado a 12 años de prisión domiciliaria por delitos de sobornos y fraude procesal. La orden, que se ha hecho pública este martes, precisa que es mientras se resuelve la apelación a la sentencia por parte de los abogados del exmandatario.

La Sala de Decisión Penal del Tribunal resolvió "amparar el derecho fundamental a la libertad individual del ciudadano Álvaro Uribe Vélez" y dejó sin efecto la decisión de la jueza Sandra Heredia, del Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá, que en la sentencia que le impuso a doce años de cárcel en régimen domiciliario había ordenado su "privación de libertad inmediata".

Uribe, fundador y líder del partido de derecha Centro Democrático, se convirtió el 1 de agosto pasado en el primer expresidente colombiano en ser condenado penalmente, luego de que Heredia lo hallara culpable por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal en el llamado ‘juicio del siglo’ en Colombia, un caso que él mismo inició en 2012.

Uribe dice que dedicará el tiempo a la "libertad de Colombia"

Álvaro Uribe, tras conocer el fallo a su favor ha asegurado que se dedicará a trabajar por la libertad de Colombia. "Cada minuto de mi libertad lo dedicaré a la libertad de Colombia", ha escrito el expresidente en su cuenta de X Uribe, quien desde el pasado 1 de agosto está bajo detención domiciliaria en su casa campestre en la localidad de Rionegro, cercana a Medellín (noroeste).

"Gracias a Dios, gracias a tantos compatriotas por sus expresiones de solidaridad", añadió el expresidente, quien ha recibido en las dos últimas semanas en su casa la visita de políticos y empresarios, e incluso del senador estadounidense Bernie Moreno, republicano de Ohio.

Uribe ha mantenido desde casa una intensa actividad política sobre las elecciones legislativas y presidenciales de 2026, apoyando a sus compañeros de partido, el opositor Centro Democrático.

Las críticas a la decisión en primera instancia contra Uribe

La defensa del exmandatario, tres días después de conocer la pena, presentó ante el Tribunal Superior de Bogotá esta acción de tutela (recurso de amparo) solicitando su libertad, al considerar que la jueza vulneró sus derechos fundamentales.

El equipo jurídico cuestionó, entre otros, que la magistrada justificara la detención inmediata de Uribe con la necesidad de garantizar «la preservación de la convivencia pacífica y armónica entre los ciudadanos", argumento que la defensa calificó de ambiguo y carente de sustento, constituyendo una "motivación aparente".

El Tribunal Superior de Bogotá, en su fallo argumenta que es el mismo el que resolverá la apelación en segunda instancia presentada por los abogados de Uribe, criticó los argumentos de la jueza para ordenar la detención inmediata del expresidente.

Según el tribunal, "los criterios utilizados para justificar la necesidad de la medida fueron vagos, indeterminados e imprecisos", al tiempo que consideró "ininteligible por qué esta privación de la libertad es necesaria para la convivencia pacífica y el orden social", como señaló la jueza en su sentencia.

La reacción a la decisión del Tribunal de Bogotá

El senador Iván Cepeda, víctima en el caso de fraude procesal y soborno en actuación penal cometido por Uribe, ha expresado su opinión sobre la decisión del Tribunal Superior de Bogotá que ordenó la libertad del exmandatario.

"Las víctimas en este proceso siempre hemos respetado y acatado las decisiones judiciales, por supuesto respetamos esta, mas no la compartimos", dijo el senador a los medios.