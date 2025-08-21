Asedio, hambre y asentamientos: la estrategia de Israel en Gaza y Cisjordania apunta a impedir un Estado palestino

Los palestinos huyen de los últimos bombardeos del Ejército israelí en la Franja de Gaza. 27 personas ha muerto en las últimas horas, también por falta de comida. Sin embargo, en esta situación, en esta crisis humanitaria permanente, Israel sigue adelante con sus planes de invadir la ciudad de Gaza, algo que agravaría mucho más la situación, según Naciones Unidas.

Al final, la ocupación de la ciudad de Gaza es el último paso que quiere dar el Gobierno de salir después de dos años de guerra. Tal y como informa desde plató la periodista Esperanza Calvo, "desde el 7 de octubre de 2023, Israel ha ido ocupando progresivamente toda la Franja de Gaza". "Lo vemos en la actualidad. Según datos de Naciones Unidas, tienen el control de aproximadamente el 86% de todo el territorio. Pero esto no es suficiente para Netanyahu, que quiere más. Ahora ha ordenado el control y el asalto a la capital, a la ciudad de Gaza, donde aproximadamente malviven un millón de personas".

"Pero además, Netanyahu también ha dado luz verde a otro polémico proyecto impulsado por la extrema derecha israelí, que forma parte de su gobierno, en Cisjordania. Aquí van a construir un nuevo asentamiento para colonos judíos, le han llamado 'E1'; serían unas 3.400 viviendas que van a construir en un lugar altamente polémico, muy cerca de la parte este de la ciudad de Jerusalén. Esto de facto partiría Cisjordania en dos partes. Es un asunto muy polémico que además supone un reto para países cómo Reino Unido o Francia que están a punto de aprobar el Estado Palestino", ha agregado Esperanza Calvo.

Marcos Méndez: "Ningún presidente se había atrevido a dar luz verde a este plan como ha hecho Netanyahu"

En Cisjordania se encuentra el periodista Marcos Méndez, que detalla la situación que se ha encontrado: "Estamos en Azariah, en el corazón de esa zona 'E1'. Aunque el plan de ampliar ese asentamiento llevaba décadas en los cajones del Gobierno de Tel Aviv, ningún presidente se había atrevido a darle luz verde como ha hecho ahora Netanyahu. Por una parte porque es completamente ilegal, según la legislación internacional, porque va a significar el traslado forzoso de miles de palestinos. Y es que esto va a significar la partición en dos de Cisjordania, pero además va a dejar totalmente aislado a Jerusalén, rodeado de colonos israelíes. Israel no oculta que su intención es precisamente esa, evitar un futuro Estado palestino".