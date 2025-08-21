El presidente de Ucrania ha explicado que hay "una treintena de países" que podrían participar en cuestiones relacionadas con las garantías de seguridad" de Kiev

Rusia frena la posibilidad de una reunión inminente entre Putin y Zelenski para un acuerdo de paz: debe prepararse "minuciosamente"

Compartir







El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, espera obtener "garantías de seguridad" para el país en un periodo de una semana antes de que se materialice finalmente el posible encuentro con su homólogo ruso, Vladimir Putin.

El líder ucraniano ha admitido que su deseo es tener los detalles sobre la "arquitectura de estas garantías de seguridad", al tiempo que ha apuntado a posibles similitudes con el artículo 5 de la OTAN, que recoge el compromiso de defender a un país miembro en caso de ataque por parte de un tercero.

"Hoy contamos con apoyo político para esto", ha dicho Zelenski durante una rueda de prensa en la que ha alertado de que Kiev desconoce el número real de países dispuestos a desplegar efectivos en territorio ucraniano. "Lo que sí sabemos es que una treintena de países están considerando participar en cuestiones relacionadas con las garantías de seguridad", ha añadido.

Zelenski critica a China por apoyar a Rusia con drones

Zelenski, que ha restablecido la sintonía con Trump, ha explicado que algunos de estos países están dispuestos a "poner un pie sobre el terreno", mientras que otros prevén ofrecer asistencia aérea. "Es importante que estos países estén presentes de alguna forma", ha apuntado, según ha recogido la agencia de noticias Ukrinform.

PUEDE INTERESARTE Los servicios de Inteligencia británicos advierten de que Rusia enseña a usar drones en cientos de escuelas

"El Ejército de Ucrania necesita armas y salarios", ha reclamado, al tiempo que ha criticado la postura de China, porque "no nos ha ayudado a detener esta guerra. y "ha apoyado a Rusia abriendo el mercado de drones", ha lamentado.