La moda puede parecer frívola, pero la etiqueta o los protocolos influyen y mucho. En las relaciones diplomáticas son importantes y el encuentro entre Trump y Zelenski, el pasado mes de febrero lo puso de manifiesto. El presidente de EEUU se mofaba de la vestimenta del líder de Ucrania que se apareció en chándal al encuentro. Esta segunda vez, Zelenski cambió la estrategia y la ropa...y funcionó. La información en vídeo con la periodista Sonia Losada.

La austeridad de Volodimir Zelenski, presidente de un país en guerra, fue interpretado como desprecio o subvaloración en la Casa Blanca y se convirtió en una astilla más que terminó en desastre con el ucraniano, humillado delante de medio mundo. Esta vez Zelenski, sin embargo, parece haber aprendido la lección y su diseñador Viktor Anasimov ha tomado nota para que no volviera a pasar: Para ubicarlo de forma elegante sin exagerar en los diferentes escenarios a los que acude el presidente de Ucrania.

Así ha pasado de las camisetas verde oliva, botas y pantalones negros con las que había exhibido la solidaridad con sus tropas en parlamentos, palacios por una chaqueta que le permitió un regreso triunfante a la Casa Blanca.

El líder ucraniano se vistió con una chaqueta con bolsillos, aunque ya en el funeral del Papa Francisco y luego en la cumbre de la OTAN, se vio a un Zelenski más preocupado por su apariencia, ya con un atuendo menos informal.

Cómo han interpretado el cambio de imagen de Zelenski

Algunos han interpretado su cambio de imagen como sumisión a las exigencias de un Donald Trump, amante del dorado más brillante, pero otros interpretan la habilidad para utilizar el lenguaje no verbal en beneficio de la paz en su país con ayuda de EEUU.

En su vuelta a la Casa Blanca Zelenski aceptó los códigos de Trump. Chaqueta y esta vez con abertura trasera para que recordará más la indumentaria civil.

Su diseñador se cubrió de gloria por el éxito alcanzado después de que Trump lo elogiara entusiasmado: "¡Qué guapo esta!", le dijo el republicano al verlo y también alguno de los periodistas estadounidenses que lo criticó duramente en febrero. La estrategia de la elegancia funcionó para regocijo de su modisto, que lo calificó de "talismán"... también la gran idea de traerle un palo de golf de regalo, el deporte preferido del mandatario estadounidense.

Muy complejo el lenguaje diplomático, en el que hasta un traje cortado en Girona se convierte en símbolo de flexibilidad, de cesión o de oportunidad para la paz.