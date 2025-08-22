La Policía escoltó al grupo a otro destino turístico, evitando que la situación se agravara

Expulsan de un avión en Valencia a medio centenar de niños franceses judíos y reducen a la fuerza a su monitora: Israel lo califica de "antisemitismo"

La Fiscalía de Perpiñán ha abierto una investigación por discriminación después de que un parque multiaventura ubicado en el departamento francés de Pirineos Orientales le denegase la entrada a un grupo de 150 menores israelíes que habían reservado una excursión a través de un turoperador español, unos hechos catalogados de "muy graves" por el ministro del Interior francés, Bruno Retailleau.

"Es grave porque (estos hechos) han estado ocurriendo desde el 7 de octubre de 2023 en un contexto de auge de los actos antisemitas. Esta no es nuestra concepción de la República. Esta no es nuestra concepción de la dignidad humana", ha asegurado el ministro del Interior en declaraciones a la cadena BFM TV.

Retailleau ha explicado que el siguiente paso es "colocar carteles frente a los negocios que prohíban la entrada a los judíos". "Dado que hay una investigación, tenemos que ponerlo en condicional, pero si ese fuera el caso espero que el sistema judicial sea muy firme", ha expresado Retailleau, en alusión al incidente.

El gerente del parque fue detenido por discriminación

El grupo, que disfrutaba de unas vacaciones en España, reservó la excursión en un parque de tirolinas en Tyrovol, ubicado en Porté-Puymorens, a través de un operador turístico español con sede en Barcelona. Un día antes de la visita, el gerente del parque --quien fue detenido en la víspera por un delito de discriminación por motivos de religión, raza, origen o nacionalidad-- les informó de que no podrían acceder a la zona.

El gerente habría asegurado, según fuentes citadas por la cadena BFM TV, que se debía a "convicciones personales", si bien el parque informó el miércoles en redes sociales de que cerraría el jueves debido a las fuertes lluvias y para "llevar a cabo una inspección completa de las instalaciones".

El grupo finalmente cambió de destino. La Policía francesa escoltó a los 150 menores en tres autobuses a otro lugar turístico cerca de Tyrovol, "lo que probablemente evitó que la situación se agravara", según ha detallado la Fiscalía de Perpiñán. El gerente, de 52 años, se encuentra bajo custodia policial.

El incidente ocurre tras el desalojo de estudiantes judíos de un avión de Vueling

El alcalde de Porté-Puymorens, Jean-Philippe Augé, ha dejado claro que en caso de comprobarse estos hechos los condenan "con la mayor firmeza posible" y ha aclarado que el parque multiaventura es una empresa privada "sin vínculo alguno con el municipio".

Esto se produce después del polémico desalojo de un grupo de estudiantes franceses judíos, acompañados de una monitora, de un avión de la compañía Vueling entre Valencia (España) y París, un incidente calificado por Israel de antisemitismo.

Vueling aseguró en un comunicado que el desembarco se produjo para "priorizar la seguridad" del resto de pasajeros, ya que el grupo tenía una actitud "altamente conflictiva". Según la empresa, los jóvenes manipularon de forma indebida material de emergencia, interrumpieron "activamente" la demostración de seguridad y omitieron las instrucciones del personal de cabina.