Mueren seis jóvenes ahogados durante un viaje de estudiantes en Egipto

Seis jóvenes estudiantes han muerto ahogados en un viaje en Egipto y otros 21 fueron trasladados a hospitales

El incidente ocurrió en la playa de Abú Tlat, en Alejandría, y hasta allí se movilizaron un total de 16 ambulancias

Seis jóvenes han muerto ahogados en Alejandría, en el norte de Egipto, durante un viaje organizado de estudiantes, según ha informado el Ministerio de Sanidad del país africano.

El incidente ha ocurrido este fin de semana en la playa de Abú Tlat, en el distrito de Agami, en Alejandría, cuando los estudiantes de una academia de vuelo pasaban el día en la playa, informa el diario estatal egipcio 'Al Ahram'.

Un total de 16 ambulancias fueron movilizadas hasta el lugar por orden de la Organización de Ambulancias Egipcia y el Sector de Emergencias y Atención Urgente.

Tres estudiantes fueron atendidos en el lugar y otros 21 fueron trasladados a hospitales: trece al Hospital de Especialidades de Agami y ocho al Hospital General de Al Amriya. Los afectados están siendo tratados por asfixia.

El ministro egipcio de Sanidad, Jaled Abdelyafar, ha informado de que está siguiendo estrechamente estos casos, así como las medidas médicas y de emergencias adoptadas. Además, ha recordado la importancia de cumplir con las recomendaciones de seguridad en las playas, en especial durante los viajes en grupo.