Sagar Kundu es un 'youtuber' indio de 22 años que se encuentra desaparecido tras ser arrastrado por una fuerte corriente de agua

Ignorando las advertencias, Sagar Kundu se aproximó hasta el río bravo que terminó arrastrándole

Sagar Kundu es un 'youtuber' de 22 años que se encuentra desaparecido en India tras ser arrastrado por la fuerte corriente de una cascada. Tras ser engullido por el agua, el joven fue arrastrado ante la atenta mirada de los vecinos de la zona.

Con la intención de crear contenido para uno de sus vídeos, el 'youtuber' se acercó junto a unos amigos hasta la zona donde se la corriente de agua bajaba con gran fuerza. Ignorando las advertencias, Sagar Kundu se aproximó hasta el río bravo que terminó arrastrándole a los rápidos.

Desaparecido tras ser arrastrado por una fuerte corriente de agua

El momento fue captado por el grupo de amigos que intentó rescatar al 'youtuber' junto a los vecinos de la zona. Sin embargo, todos los esfuerzos fueron en balde ya que el joven de 22 años continua desaparecido. Por eso, las autoridades trabajan en las labores de búsqueda y rescate del cuerpo de Sagar Kundu.

El Departamento Meteorológico de la India (IMD) ha advertido del peligro de las lluvias torrenciales que están azotando al país. Desde el observatorio de Jammu se han llegado a registrar 361 milímetros de lluvia en solo 15 horas.

La tragedia de la desaparición de Sagar Kandu se suma a la muerte de 32 personas tras un masivo deslizamiento de tierra que arrasó una de las rutas de peregrinación hindú más importantes de la Cachemira administrada por la India debido a las lluvias torrenciales. En el accidente, una veintena de personas también resultaron heridas y varias más se encuentran desaparecidas.

Las fuertes lluvias que están azotando a la India

Fuentes oficiales confirmaron la cifra de 32 fallecidos a la agencia india PTI este miércoles, añadiendo que los heridos han sido trasladados a centros sanitarios en el distrito de Reasi, epicentro de la tragedia.

El camino al santuario Vaishno Devi es un arduo ascenso a pie de 13 kilómetros por senderos empinados en una montaña, que atrae a millones de devotos cada año. Expuestos a los elementos, los caminantes se convierten en un objetivo fácil para los deslaves y crecidas repentinas que provocan las lluvias.

La causa del desastre fueron las lluvias torrenciales del monzón, que se extiende de junio a septiembre, y cada año dejan una estela de destrucción.

Las operaciones de rescate, lideradas por el ejército, continúan en la zona, donde más de 5.000 personas han sido evacuadas de áreas inundadas. La peregrinación ha sido suspendida, según varios medios locales.

El desastre ha provocado además un colapso de las infraestructuras, dañando la fibra óptica e interrumpiendo casi por completo los servicios de telefonía e internet por segundo día consecutivo, lo que dificulta enormemente la coordinación del rescate.