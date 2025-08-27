El hombre, de 45 años, hizo creer a su esposa con la que tenía tres hijos, que se había ahogado en una excursión en kayak

El juez de Wisconsin, ha condenado a Ryan Borgwardt a 89 días de cárcel, el mismo tiempo que permaneció desaparecido y buscado por las autoridades

Ryan Borgwardt fingió su propia muerte haciendo creer a su esposa y a sus hijos que se había ahogado en una excursión en kayak en Green Lake, EEUU. El hombre, de 47 años, en realidad había escapado a Uzbekistán, donde lo esperaba una mujer a la que había conocido por internet. El juez de Wisconsin ha determinado que obstruyó a la justicia y lo ha condenado a 89 días de cárcel, el mismo tiempo que las autoridades lo buscaron dándolo por desaparecido.

"Lamento profundamente lo que hice y todo el dolor que causé a mi familia y amigos", ha declarado Borgwardt en el tribunal antes de ser sentenciado. Esta sentencia puede servir como medida disuasoria para cualquier otra persona que esté considerando fingir su muerte y engañar a la Policía, ha asegurado el juez que ha duplicado la pena que solicitaba la Fiscalía.

La desaparición de este hombre fue investigada inicialmente como un posible ahogamiento, después de que le contara a su esposa que iba a hacer una excursión en kayak. Después de 58 días de búsqueda, los investigadores no encontraron su cuerpo y la búsqueda se amplió con pistas que fueron encontrando como la sospechosa decisión de Ryan Borgwardt que se había hecho un nuevo pasaporte tres meses antes de su desaparición. Esto los llevó a pensar que había algo más detrás de la desaparición del hombre.

Finalmente descubrieron que Borgwardt, que llevaba 22 años de matrimonio, había fingido su muerte para reunirse con una mujer de Uzbekistán con la que se había estado comunicando por internet desde hacía varios meses. El hombre contrató un seguro de vida y revirtió su vasectomía antes de fingir su muerte para encontrarse con la mujer que conoció por internet apenas unos meses antes.

El plan de Borgwardt: de hundir el kayak a llegar a Canadá en autobús para coger un avión a París

Los investigadores contactaron con Borgwardt en noviembre y lo convencieron de regresar a Estados Unidos en diciembre. Se entregó y fue acusado de obstruir la búsqueda de su cuerpo. Su esposa se divorció de él cuatro meses después de descubrirse todo el engaño que ha llevado al hombre a la cárcel.

Los investigadores descubrieron que Borgwardt recorrió 80 kilómetros desde su casa en Watertown hasta Green Lake el 11 de agosto de 2024. Durante la noche, volcó su kayak en el lago, regresó a la orilla en una balsa inflable que traía consigo (tirando su identificación al lago por el camino para hacer creer que se había ahogado); después recorrió 112 kilómetros en bicicleta eléctrica hasta Madison, donde cogió un autobús a Toronto y de ahí voló a París y luego a "un país asiático".

El hombre, ya descubierto, declaró a los investigadores, que se encontró con la mujer en París y tras pasar varios días en un hotel se fueron a Georgia, según ha publicado la CNN.

"Todo su plan para fingir su muerte y devastar a su familia con el fin de satisfacer sus propios deseos egoístas dependía de que muriera en el lago y vendiera su muerte al mundo", ha explicado la fiscal de distrito del condado de Green Lake, Gerise LaSpisa, antes de la sentencia.