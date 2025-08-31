Alemania ha emitido una orden de búsqueda contra Marla-Svenja Liebich, un neonazi condenado por incitación al odio y proclamas homófobas

Tras la condena, presentó una declaración oficial para cambiar el registro de sexo y acabó fugándose de la cárcel

Las autoridades alemanas han emitido una orden de búsqueda contra Marla-Svenja Liebich, anteriormente conocida como Sven Liebich, un neonazi condenado por incitación al odio y proclamas homófobas. Pese a que debía ingresar en prisión, el condenado aprovechó los plazos administrativos derivados de la Ley de Autodeterminación de Género para evitar su entrada en un centro penitenciario.

Liebich, antiguo dirigente de un grupo ultraderechista, fue sentenciado por lanzar mensajes contra la comunidad transexual. Tras la condena, presentó una declaración oficial para cambiar el registro de sexo y nombre en Sajonia, lo que le permitió obtener la condición legal de mujer y ser asignado a una cárcel femenina.

El historial del ultraderechista

Aunque antes de su cambio de género Liebich había destacado por insultos contra el colectivo LGTBQ+, este último año ha demandado a numerosos medios de comunicación alemanes por usar apelativos masculinos al informar sobre el caso, por lo que la mayoría ahora emplea el nombre femenino Marla-Svenja.

Antes de la condena, Liebich ya había destacado por organizar manifestaciones contra la acogida de refugiados o contra la Unión Europea y por difundir teorías de la conspiración antisemitas, racistas, homófobas y negacionistas de la pandemia.

Reacciones al caso

El traslado a la cárcel femenina que solicitó nunca llegó a ejecutarse. En su lugar, el ahora prófugo difundió un mensaje grabado a sus seguidores, que se concentraron ante el penal donde debía presentarse, insinuando que podría encontrarse en Rusia.

El caso ha abierto un debate político y social en Alemania. Una parte de la opinión pública defiende la Ley de Autodeterminación de Género incluso frente a este episodio, mientras otros sectores reclaman su revisión, argumentando que la normativa ha sido utilizada para burlar la justicia. De momento, la policía mantiene activa la orden de búsqueda y captura contra Liebich, cuyo paradero sigue siendo desconocido.

Por su parte, el ministro del Interior de Alemania, Alexander Dobrindt, ha planteado esta semana la necesidad de realizar cambios en la ley de autodeterminación de género aprobada por el anterior Gobierno tras la polémica levantada.

El caso de Marla-Svenja Liebich (antiguamente Sven Liebich) es "un ejemplo de lo simple que es abusar" de la ley, dijo el ministro democristiano en una entrevista con ‘Stern’.

"Ahora tiene que haber un debate sobre cómo se pueden volver a anclar unas reglas claras contra el abuso del cambio de género", planteó el titular de Interior, que lamentó que la ley aprobada en la legislatura del socialdemócrata Olaf Scholz permita "burlarse de la justicia, de la opinión pública y de la política".

Sin embargo, el socio menor de Gobierno de los democristianos, el Partido Socialdemócrata (SPD), se ha posicionado en contra de un posible endurecimiento de la ley.