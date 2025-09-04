La empresa Carris asegura que la última revisión fue en 2024, como establece la normativa

Hay dos españoles entre los heridos, ya dados de alta, en el accidente del funicular de Lisboa

La causa del accidente del funicular no están claras. Se apunta a la rotura de un cable como principal hipótesis y se mira hacia la empresa concesionaria de los transportes en Lisboa, que ya ha emitido un comunicado. Hay 17 muertos y 21 heridos, dos de ellos españoles, que ya han sido dados de alta.

Carris, la empresa de transporte urbano de Lisboa, ha afirmado que ha cumplido con todos los protocolos de mantenimiento en el Ascensor de Gloria (Elevador da Glória).

En un comunicado ha precisado que en concreto "fueron realizados y respetados" todos los protocolos, tanto el de mantenimiento general, que se produce cada cuatro años y que tuvo lugar por última vez en 2022, y el de reparación intercalada, que se lleva a cabo cada dos años y que se produjo en 2024.

Asimismo, ha destacado que "se cumplieron de forma escrupulosa los programas de mantenimiento mensual, semanal y la inspección diaria".

La empresa ha abierto "de inmediato" una investigación junto con las autoridades para averiguar las causas de este accidente. La Fiscalía ha informado de que ya "está realizando las diligencias necesarias, en el ámbito de sus competencias: a efectos de preservación de pruebas, con la orientación y en coordinación con los departamentos de la Policía penal".

Historia del Elevador de Gloria

Inaugurado en 1885, el funicular de Lisboa conecta la plaza de los Restauradores con el Bairro Alto, en pleno corazón turístico de Lisboa. Usado básicamente por turistas, los portugueses tampoco renuncian a subirse. Cada año transporta tres millones de personas en sus dos vagones.

En 2018, el funicular sufrió otro accidente similar, sin embargo, no hubo que lamentar víctimas. Entonces, estuvo un mes cerrado.