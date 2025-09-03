Europa Press Agencia EFE 03 SEP 2025 - 23:34h.

Las primeras reacciones al accidente de funicular de Lisboa que ha dejado al menos 15 muertos: el pésame de Pedro Sánchez y Ursula von der Leyen

Al menos 15 muertos en el descarrilamiento del funicular de Lisboa y numerosos heridos de gravedad

Al menos 15 personas murieron y otras 18 resultaron heridas, de las que cinco se encuentran en estado grave, después de que el Ascensor de Gloria (Elevador de Glória), un conocido funicular turístico en el centro de Lisboa, descarrilara este miércoles.

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, se declaró esta noche "consternado" por "el terrible accidente del funicular" en Lisboa y expresó su "cariño y solidaridad con las familias de las víctimas y con el pueblo portugués en este difícil momento". A través de su cuenta en la red X, Sánchez también expresó "nuestros deseos de pronta recuperación a las personas heridas".

El pésame de la Unión Europea

La Unión Europea ha trasladado este miércoles sus condolencias por el descarrilamiento del funicular del Elevador de la Gloria en la capital de Portugal, Lisboa, un trágico accidente que se ha saldado con la muerte de al menos 15 personas.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha ofrecido su más sentido pésame a los familiares de las víctimas a través de un breve mensaje publicado en redes sociales en el que ha dicho sentirse "triste" por el accidente.

Por su parte, la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, ha afirmado que "Europa se solidariza con las víctimas, sus seres queridos y toda la comunidad de Lisboa". "Nuestros corazones están con los afectados por la tragedia en el Elevador de la Gloria", ha agregado.

Las palabras del presidente de Portugal

El presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, ha lamentado "profundamente" el accidente ocurrido esta tarde, "en particular las víctimas mortales y los heridos graves, así como los numerosos heridos leves". Asimismo, ha expresado sus "condolencias y solidaridad con las familias afectadas por esta tragedia" y ha dicho que "espera que las autoridades competentes esclarezcan rápidamente el incidente", según reza un comunicado de la Presidencia lusa.

El primer ministro, Luis Montenegro

El Gobierno del primer ministro Luís Montenegro, que ha expresado también su "consternación y solidaridad", ha dicho que esta siguiendo "desde el principio la situación y la respuesta de los diversos" equipos de emergencias y fuerzas de seguridad, "a quienes se les ha dado instrucciones para que brinden todo el apoyo necesario". "Se mantiene un constante contacto y estrecha coordinación con el Ayuntamiento. Dado que la prioridad inmediata es ayudar a las víctimas, las autoridades competentes realizarán las investigaciones necesarias a su debido tiempo para determinar las causas de este lamentable accidente", ha agregado.

El comunicado del alcalde de la capital

El alcalde de la capital, Carlos Moedas, ha manifestado que "Lisboa está de luto" y que "es un momento trágico" para la ciudad. "Lamento profundamente las vidas perdidas y todo el sufrimiento causado. En este momento, lo que importa es actuar: apoyar a las familias, atender a los heridos y brindar todo lo necesario a las autoridades sobre el terreno", ha agregado.