Revisan márgenes del río Mogent en la búsqueda del conductor desaparecido en Llinars, Barcelona

Submarinistas de bomberos revisando el cauce del río Mogent en Llinars, Barcelona
Los submarinistas siguen este 8 de marzo buscando al hombre en el cauce. X @bomberscat

  • Los bomberos trabajan para encontrar al hombre con 20 dotaciones, incluidos drones, perros y submarinistas

  • Las actuaciones de rastreo se centran en zonas de difícil acceso por donde ha ido bajando el agua del cauce

BarcelonaLos bomberos de la Generalitat de Cataluña continúan este 8 de marzo, Día de la Mujer, con la búsqueda del conductor desaparecido después de que su furgoneta fuese arrastrada por el río Mogent en Llinars del Vallés (Barcelona).

Tras dos jornadas ya infructuosas de rastreo sin localizar al hombre una vez que avistaron su vehículo en la riera Giola el 6 de marzo, los efectivos siguen con sus trabajos, revisando los márgenes del cauce fluvial.

"Sobre todo en las zonas de difícil acceso por donde el agua ha ido bajando", matizaron en redes sociales, añadiendo que "el caudal" se mantenía en niveles "altos" como consecuencia de las últimas lluvias.

Actualmente permanecen en el operativo una veintena de dotaciones, entre las que se incluyen drones, perros y submarinistas. Estos últimos estuvieron buscando "en dos cauces entre la desembocadura hasta la carretera C-31".

Con la caída de la noche en Llinars del Vallés, el dispositivo se redujo al personal de tierra únicamente, pero este 8 de marzo ya se han reactivado los demás.

30 kilómetros de tramo fluvial entre la esclusa y la desembocadura

Los bomberos precisaron que habían centrado sus esfuerzos en dos puntos: el primero partía del lugar donde fue hallada la furgoneta (sin ningún ocupante dentro) y se prolongaba hasta la esclusa, entre Montmeló y Llinars.

Desde ahí hasta el otro punto de búsqueda (el de la desembocadura del río Mogent), detallaron que había unos 30 kilómetros de tramo fluvial. La fuerza de la corriente habría arrastrado rápidamente al desaparecido.

