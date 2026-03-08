Santander expedienta al policía local que no actuó ante el aviso sobre la pasarela que colapsó y dejó seis muertos

La jueza "determinará la responsabilidad" por el accidente en El Bocal de Santander en el que han muerto seis jóvenes y una resultó herida

Compartir







SantanderEl Servicio de Emergencias 112 recibió la llamada de un ciudadano que alertó del mal estado de la pasarela de El Bocal el día antes de ocurrir el accidente que ha causado la muerte de seis jóvenes, y seguidamente dio aviso a la Policía Local de Santander. En concreto, un vecino llamó al 112 el pasado lunes para avisar de que el puente de madera estaba roto y que si pasaba alguien se podía caer. Acto seguido, la gestora de sala del Centro de Atención a Emergencias llamó a la Policía para trasladar el mensaje.

Sin embargo, todo apunta a que no se tomaron medidas ya que la pasarela colapsó al día siguiente, el martes, cuando el grupo de siete estudiantes del Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) La Granja de Heras, realizaban una ruta por la zona. Tras el hundimiento, los jóvenes -todos de en torno a los 20 años- cayeron a una zona de rocas y solo sobrevivió una de ellas, que se encuentra en la UCI del Hospital Valdecilla.

El informe que ha solicitado la alcaldesa de Santander

El medio de comunicación 'El Correo' ha tenido acceso al documento que ha solicitado la alcaldesa de Santander, Gema Igual, en el que se detalla cómo se realizó esa llamada y qué medidas se llevaron a cabo tras conocerse el mal estado de la pasarela.

"El informe también incluye un texto redactado por la propia agente, donde insiste en que en la llamada con el 112 no se desprendía 'un riesgo inminente' porque este servicio 'no traslada la incidencia a ningún servicio como Bomberos o Demarcación de Costas para revisarla'", se detalla en el documento solicitado por la alcaldesa de Santander.

PUEDE INTERESARTE El dolor de Fernando, el hombre que alertó al 112 sobre el estado de la pasarela de El Bocal

Además, en el informe también se deja constancia de la llamada que realizó un vecino de la zona a la Policía Local en la que advertía del mal estado de la pasarela y del riesgo que había de que se produjese un accidente si alguien paseaba por ella. "Según continúa el informe, la oficial que recibe la llamada indica al operador del 112 'que toma nota y se hará una incidencia'. 'No advierte esta oficial un riesgo grave e inminente, según manifiesta la propia oficial en su informe, ya que desde el 112 no se alertó a ningún otro servicio de emergencias de la zona'", recoge el informe al que ha tenido acceso el medio de comunicación 'El Correo'.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Santander expedienta al policía local que no actuó ante el aviso sobre la pasarela que colapsó y dejó seis muertos

Por otro lado, el Ayuntamiento de Santander incoará expediente informativo y sancionador al agente de la Policía Local que no hizo su trabajo tras llamada del 112 alertando del mal estado de la pasarela de El Bocal, un día antes de que colapsara y murieran seis jóvenes que cayeron a las rocas y al mar.

"La cadena de respuesta de la Policía Local no funcionó como debía", ha lamentado la alcaldesa, Gema Igual, este viernes, en una rueda de prensa convocada tras recibir el informe que el Ayuntamiento encargó al Cuerpo para esclarecer lo ocurrido en torno a ese aviso y en la que ha reconocido el fallo y ha dado cuenta de la apertura de expediente al efectivo implicado

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

"La cadena de respuesta del agente de la Policía Local ha fallado", ha abundado, para detallar que el agente en cuestión no percibió un riesgo "grave" o "inminente" del aviso del 112 -que a su vez fue alertado por un vecino de la zona-.

Y además, aunque comentó que iba a abrir una incidencia, no lo hizo, a lo que se suma que manifestó que en ese momento no había equipos disponibles, pero no contactó con ninguno. De haberlo hecho, el aviso hubiera quedado "en cola".