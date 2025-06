La familia de un niño autista en Argentina demanda a Javier Milei por ‘discursos de odio’

La familia de Ian Moche, un niño autista de 12 años y activista por los derechos de las personas con discapacidad, ha presentado una demanda contra el mandatario

El efusivo abrazo de Javier Milei y Diego Simeone al reencontrarse en Madrid: “¡Yo he jugado contra vos!”

La familia de Ian Moche, un niño autista de 12 años y activista por los derechos de las personas con discapacidad, presentó una demanda judicial contra el presidente argentino, Javier Milei, por "discursos de odio", tras un mensaje que compartió a principios de junio el mandatario en su contra en sus redes sociales.

"Por primera vez en la historia, un niño autista denuncia a un presidente de la Nación por ‘discursos de odio‘. El ataque directo de un jefe de Estado contra un menor con discapacidad marca un antes y un después en la política y en los límites de la violencia institucional», publicó este lunes la familia en la cuenta oficial de Ian Moche, cuyo apellido real es Lezcano.

La madre del menor, Marlene Spesso, confirmó este martes en una entrevista con radio AM990 que Ian decidió iniciar la demanda y su familia lo acompaña porque es menor de edad. “Ian inicia la demanda. Es Ian contra el Presidente. Leyó la Constitución y la Convención Internacional de Derechos de los Niños, y tomó la decisión».

La denuncia se presentó ante un juzgado civil de la ciudad de La Plata y solicita a Milei que elimine la publicación en la red social X en la que reposteó a un usuario que acusaba a Ian de ser “utilizado” políticamente.

El reposteo que motivó la demanda del niño contra Milei

El mensaje, publicado el 1 de junio desde la cuenta oficial del mandatario, consiste en un reposteo de una publicación de un tercero que afirmaba que a Ian se le utilizaba como herramienta de propaganda kirchnerista (peronismo).

“El usuario me trató de mentiroso, me adjudicó ser parte de una operación antidemocrática y me acusó de ser un objeto o instrumento utilizado por Cristina Fernández (2007-2015) y Sergio Massa”, señala la presentación judicial redactada desde la voz del propio Ian.

“Este conjunto de calificaciones son falsas y configuran una clara forma de violencia simbólica, discursiva y digital que vulneran mis derechos”, añade. El documento judicial, de 34 páginas, describe la trayectoria de como activista, sus diagnósticos de autismo y altas capacidades, y su labor de concienciación sobre neurodivergencias

Además, relata un encuentro con el director de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, quien -según relató Ian- durante una reunión le dijo a su madre: “Si vos tuviste un hijo con discapacidad, es problema de la familia, no del Estado”. Además, Ian relató que el funcionario cuestionó beneficios sociales con la frase: “¿Por qué yo tengo que pagar peaje y ustedes no?”.

El niño aduce problemas por el mensaje del presidente

Tras la publicación de Milei, se viralizaron datos personales del menor, incluyendo fotos de su casa y de su escuela. “Estamos viviendo un hostigamiento que parece irreal”, denunció entonces Spesso.

La presentación legal, patrocinada por el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez, argumenta que la conducta presidencial “viola el principio del interés superior del niño y el derecho a no ser objeto de ataques ilegales a la honra y reputación”.

“Al Presidente nadie le dijo que con un pibe no. Y eso también es grave”, sostuvo la madre del niño. Milei hasta el momento no ha eliminado el tuit ni se ha pronunciado públicamente sobre el reclamo.