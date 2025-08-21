Los denunciados habrían cometido "delitos de cohecho, administración fraudulenta, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas e infracción a la ley de Ética Pública"

La hermana de Javier Milei, secretaria de la vicepresidencia Karina aparece relacionadas en la supuesta trama vinculada con la adquisición de medicamentos

El presidente de Argentina, Javier Milei, y la secretaria de la Presidencia, su hermana Karina Milei, han sido denunciados este miércoles junto a otras tres personas por una presunta trama de corrupción relacionada con el aprovisionamiento de medicamentos a través de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). El mandatario ha reaccionado, poco después de hacerse público los audios que lo señalan en el cobro de sobornos, interviniendo el ente público y cesando a su director, Diego Spagnuolo.

La denuncia se basa en unos audios filtrados este miércoles en los que Spagnuolo admite la existencia de un sistema de "recaudación ilegal" que involucra al jefe del Estado, a su hermana y los otros tres acusados. "De lo que cobran de medicamentos tienes que poner el 8%, lo tienes que traer a la Suizo y nosotros lo subimos a la Presidencia", se escucha decir al titular de la Agencia de Discapacidad en los audios publicados por el canal de streaming Carnaval y recogidos posteriormente por el 'Clarín'.

"A Karina le llega el 3% y el 1% se va en la operatoria", agrega Spagnuolo, mientras que en otro fragmento de la grabación aseguraba que era él quien hablaba conel presidente. "Tengo todos los 'WhatsApp' de Karina. Él no está metido, pero es toda la gente de él. Van a pedirle guita (dinero) a los prestadores", añadía.

Desde el departamento de presidencia de Milei han publicado un comunicado asegurando que la acusación responde a "la utilización política" de sus opositores. "Frente a los hechos de público conocimiento y ante la evidente utilización política de la oposición en año electoral, el presidente de la nación ha decidido, de manera preventiva, la remoción del cargo del director ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo".

La acusación, presentada por el letrado Gregorio Dalbón, que ha representado a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y difundida en redes sociales, detalla un entramado "de cobro y pago de coimas relacionadas con la compra y provisión de medicamentos, con afectación directa a los fondos públicos".

El escrito señala, además de a los hermanos Milei, al director de Andis, Diego Spagnuolo; el asesor de Karina Eduardo "Lule" Menem; y al dueño de la empresa comercializadora de medicamentos Suizo Argentina, Eduardo Kovalivker.

Acusados de supuestos delitos de cohecho, administración fraudulenta y negociaciones incompatibles con cargos públicos

Poco después de hacerse público que Javier Milei, su hermana Karina, y otros altos cargos hayan sido denunciados por corrupción en relación con la compra irregular de medicamentos a través de Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). El máximo responsable del ente público argentino ha sido cesado, ante lo que el Gobierno ha definido como "utilización política".

El ministro de Sanidad, Mario Lugones, "intervendrá la agencia e informará en las próximas horas del nombre del interventor del organismo, en virtud de garantizar su normal y correcto funcionamiento".