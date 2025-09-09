Macron elige a Sébastien Lecornu como nuevo primer ministro de Francia

El elegido, de 39 años y muy próximo al presidente, deberá construir un consenso mínimo con la derecha y los socialistas

Bayrou cae tras perder la moción de confianza y Francia entra en una nueva crisis política

El presidente francés, Emmanuel Macron, ha nombrado este martes al ministro de Defensa, Sébastien Lecornu, de 39 años, como nuevo jefe del Gobierno en sustitución de François Bayrou. Pertenece al partido Renacimiento, por lo que Macron apuesta de nuevo por la derecha liberal.

Lecornu es considerado un hombre muy fiel y próximo a Macron. La rápida designación del séptimo primer ministro de la era Macron ha sorprendido, sobre todo siendo la víspera de una jornada de bloqueo nacional convocada para mañana miércoles.

"Le ha encomendado la tarea de consultar a las fuerzas políticas representadas en el Parlamento con vistas a la aprobación de un presupuesto nacional y la construcción de los acuerdos esenciales para las decisiones que se tomen en los próximos meses", reza un comunicado del Elíseo.

Tras estas conversaciones, al primer ministro le corresponderá proponer un nuevo gobierno a Macron. Su acción, indica la Presidencia francesa, "se guiará por la defensa" de la estabilidad política e institucional para la unidad del país, así como la independencia, el poder y el servicio al pueblo francés".

"El presidente de la República está convencido de que, sobre estas bases, es posible un acuerdo entre las fuerzas políticas, respetando las convicciones de cada una", ha concluido la nota.

Lecornu tendrá que buscar apoyos en la Asamblea Nacional después de la caída de François Bayrou, que no encontró respaldo a su plan de recortes ante el riesgo de la deuda y el déficit. Bayrou dibujo un panorama crítico en el país, casi al borde de la quiebra, con el Estado de Bienestar amenazado por el alto nivel de deuda. Ese discurso está cada vez más presente en países de nuestro entorno. En Alemania o Reino Unido ya se anuncian recortes sociales.

La realidad es que Francia intenta mantenerse firme con una deuda devastadora con una deuda del 114% del PIB y un gasto público inasumible. Judith Arnal, investigadora Real Instituto Elcano confiesa a Informativos Telecinco que "si esta situación de incertidumbre política y financiera permanece tendrá un impacto en consumo e inversión y acabará afectando al crecimiento económico". No solo al de Francia sino al del resto de una Europa, empeñada en recortar en servicios sociales.

Emilio Vizuete,, economista, señala que lo que se quiere es cuadrar las cuentas en "sanidad, pensiones y subsidios y eso es lo que la sociedad no quiere". Pese a la dificultad para obtener ingresos, Francia no llegaría a aquellos tiempos de crisis y rescates. "Una quiebra bancaria, sí es facible, pero no una quiebra de un país porque no se dan todavía el caldo de cultivo".

Con Alemania en recesión y Francia tocada, España se arriesga a cierto contagio. Como señala Judith Arnal Investigadora Real Instituto Elcano, "es cierto que una ralentización o una entrada en recesión de estas economías no nos va a resultar positiva".

Leticia Poole, profesora de Economía de la Universidad Europea, reconoce que pueden volver los tiempos en los que nos "obliguen a todos los países europeos a ser más disciplinados en nuestro gasto y en nuestro ingreso público".