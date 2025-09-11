Dori Toribio 11 SEP 2025 - 16:38h.

Charlie Kirk defendía las muertes por armas de fuego como mal menor por tener la segunda enmienda

Las últimas palabras de Charlie Kirk antes de ser disparado fueron en defensa de las armas

Compartir







Charlie Kirk, asesinado de un disparo con solo 31 años era un influencer muy conocido en Estados Unidos, con 73 millones de seguidores en Tik Tok. A ellos trasladaba las que a su parecer eran las bondades de Donald Trump, que le ha atribuido en parte sus buenos resultados entre los más jóvenes.

De hecho tenía mucha influencia también sobre el presidente de Estados Unidos. Se declaraba antiabortista, negacionista climático y Tráns-fobo. Además, defendía la posesión de armas aunque costara vidas. Paradójicamente uno de sus alegatos en su defensa se ha convertido en una terrible predicción sobre su propia muerte: "Creo que vale la pena tener un costo de, lamentablemente, algunas muertes por armas de fuego cada año para que podamos tener la Segunda Enmienda. Es prudente y racional".

PUEDE INTERESARTE Las imágenes del presunto asesino de Charlie Kirk en un tejado: el FBI tiene el arma y huellas

Un movilizador del voto conservador más radical

En 2019 Charlie lanzó Turning Point Action, movimiento político enfocado en movilizar votantes a favor de candidatos conservadores. Desde 2020 hasta la fecha de su muerte, Charlie Kirk aumentó su liderazgo en la organización que él mismo fundo, TPUSA, y con la que fue expandiendo su influencia a través de redes sociales, podcasts, medios conservadores y apariciones en convenciones estudiantiles como en la celebrada en la universidad de la ciudad de Orem (Utah) en la que le han asesinado de un disparo en el cuello.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

En 2021, Charlie Kirk se casó con Erika Frantzve, una antigua modelo cinco años mayor que él que también estaba vinculada al ámbito conservador con la que tuvo dos hijos.