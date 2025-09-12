Nueve personas han muerto y más de 70 han resultado heridas por la explosión de un camión de gas en Ciudad de México

Una de las mujeres que se encuentra herida crítica es una mujer que protegió a su nieta de dos años de la deflagración del camión

Compartir







Ciudad de MéxicoNueve personas han muerto tras producirse una explosión de un camión de gas en el municipio de Iztapalapa en la Ciudad de México. Además de las víctimas mortales, el accidente ha dejado 55 personas hospitalizadas y 22 lesionadas que ya han sido dadas de alta de distintos hospitales, tras el sinestro ocurrido en la en la ciudad mexicana.

El trágico accidente ocurrió durante la tarde del miércoles 10 de septiembre cuando un camión cisterna con capacidad de 49.500 litros volcó y explotó causando una gran deflagración en la Calzada Ignacio Zaragoza, a la altura del Puente de la Concordia, en la alcaldía Iztapalapa, en el este de la capital mexicana.

PUEDE INTERESARTE Un camión pierde la carga y provoca un accidente en la AP-7 en Tarragona

Una abuela que protegió del fuego a su nieta, entre los heridos críticos

Entre los heridos de esta tragedia se encuentra Alicia Matías Teodoro, una mujer de 49 años que decidió proteger de las llamas a su nieta de solo dos años.

Nada más producirse la deflagración, la mujer decidió proteger con su propio cuerpo el cuerpo de su nieta. Gracias a esta heroico gesto, la menor resultó ilesa, mientras que la abuela tiene el 98% de su cuerpo quemado.

PUEDE INTERESARTE Nueve heridos de carácter leve tras una colisión entre el metro de Granada y un autobús

Debido a las heridas y a las quemaduras sufridas, Alicia Matías Teodoro se encuentra ingresada en el hospital donde lucha por permanecer con vida.

Conflicto por la lista de heridos y fallecidos

En un primer momento y según los datos recogidos por la Secretaría de Salud Pública de la capital mexicana se identificó a esta mujer como una de las fallecidas. Sin embargo, familiares de Alicia Matías Teodoro tuvieron que desmentir la versión oficial sobre el número de muertos provocado por el accidente y aseguraron que la mujer seguía con vida, aunque en estado crítico.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

La familia de Alicia Matías Teodoro declaraba a medios locales que la lista publicada por las autoridades era errónea y que, tras publicarse, personal del Hospital Magdalena de las Salinas donde Alicia permanece internada les comunicó que seguía con vida.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

En la lista oficial, republicada por el Gobierno de la Ciudad de México, también aparece el nombre de Ana Daniela Ramírez Barragán, una estudiante de la Universidad Autónoma de México (UNAM), cuyo fallecimiento fue confirmado momentos antes por la institución educativa.

De los 55 hospitalizados que aparecen en la lista, 20 se encuentran en estado crítico, 29 en estado delicado y seis en condición grave, en distintas clínicas y hospitales de la ciudad.

Investigan las causas del accidente

La fiscal de Ciudad de México, Bertha María Alcalde, ha revelado que las primeras investigaciones de los peritos apuntan a que es muy probable que el conductor del vehículo siniestrado viajara a más velocidad de la permitida.

El conductor, que está crítico, está bajo custodia de las autoridades.