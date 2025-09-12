Una mujer ha sido condenada por difamar al abuelo de Émile Soleil en redes: pagará más de 2.000 euros por acusarle de su muerte

Una mujer ha sido condenada por el Tribunal Penal de Marsella este jueves 11 de septiembre por difamar públicamente a Philippe Vedovini, abuelo materno del pequeño Émile Soleil, el niño cuya desaparición y posterior hallazgo sin vida conmocionaron a Francia.

La acusada, que actuaba en redes sociales bajo seudónimo, responsabilizó directamente a Vedovini de la desaparición de su nieto ocurrida en julio de 2023, llegando incluso a acusarlo de otros delitos como tocamientos indebidos a pacientes y fraude al seguro médico, valiéndose de una falsa identidad como secretaria del ayuntamiento de La Bouilladisse, localidad donde reside parte de la familia del niño.

La policía logró identificar a la autora de los comentarios gracias a la dirección IP de su dispositivo

En una sentencia dictada el pasado 2 de septiembre, a la que ha tenido acceso el medio 'BFM DICI', el tribunal impuso a la acusada una multa de 2.000 euros, así como el pago de 500 euros en concepto de daños morales a Philippe Vedovini y 800 euros adicionales en concepto de costas procesales no cubiertas por el Estado.

Durante la investigación, la policía logró identificar a la autora de los comentarios gracias a la dirección IP de su dispositivo. En el juicio, celebrado el pasado 3 de junio, la mujer reconoció los hechos. La abogada del abuelo, Isabelle Colombani, subrayó que el objetivo de la denuncia no fue económico, sino frenar el clima de linchamiento y calumnia que se ha extendido en redes sociales desde el inicio del caso.

Dos años de silencio, sospechas y dolor: el caso Émile Soleil

Émile Soleil desapareció el 8 de julio de 2023, con solo dos años y medio, mientras estaba al cuidado de sus abuelos maternos en Haut-Vernet, una pequeña aldea en los Alpes de Alta Provenza. A pesar de una intensa búsqueda, su rastro se perdió sin dejar más huellas que el testimonio de unos vecinos que lo vieron caminando solo. No fue hasta marzo de 2024 cuando un excursionista encontró sus restos en el monte, a 1,7 kilómetros del lugar donde fue visto por última vez. El cráneo presentaba un traumatismo y los investigadores creen que tanto su cuerpo como su ropa fueron desplazados tras la muerte.

Un año después, en marzo de 2025, los abuelos maternos y dos tíos fueron detenidos brevemente como sospechosos, pero fueron puestos en libertad sin cargos ante la falta de pruebas. Aunque oficialmente no están inculpados, las sospechas familiares y la exposición mediática han marcado el caso desde el inicio. En el segundo aniversario de su desaparición, los padres del pequeño denunciaron públicamente la persecución que han sufrido ellos y sus allegados, y pidieron que se respete el trabajo de la justicia sin juicios paralelos ni linchamientos públicos.