Elena Moral 05 DIC 2025 - 16:36h.

Los expertos aconsejan una buena planificación de la ruta cuando se sube a la montaña nevada e ir bien abrigado y con ropa y material de cambio

Qué hacer si te pilla una nevada en el coche o en la montaña este fin de semana

Con las primeras nevadas arranca la temporada alta para los amantes del esquí o la montaña. Estaciones como la de Formigal en el pirineo oscense han disparado las reservas y ya han colgado el cartel de completo. La ocupación hotelera supera ya el 85 %, aunque será a partir del arranque del largo fin de semana de la Constitución cuando encontrar habitación libre en alguno de sus valles sea misión imposible. Igual pasa en otros zonas donde la Guardia Civil alerta para que los viajeros extremen las medidas de precaución y se desplacen a estos destinos bien equipados y preparados.

Algo así se ve en la estación madrileña de Navacerrada. Los expertos recuerdan que en los últimos años el número de rescates ha ido en aumento y la mayoría suelen ser por errores básicos. Imprudencias que la mayoría de los casos pues se podría evitar con una recomendaciones básicas.

Mochila, crampones y tres capa de ropa

La principal es planificar la actividad, saber a qué sitio se va y llevar el material adecuado. El segundo consejo es mirar el parte meteorológico y el tercero tener un contacto de emergencia. Dejar siempre un margen de error, porque siempre puede haber imprevistos que alarguen esa actividad. Y siempre hay que tener en cuenta que en el momento de planificar una actividad en invierno la hora máxima para hacerlo es a partir de las 2 de la tarde.

Otro de los consejos a tener en cuenta es la equipación con la que subimos a la montaña y cómo nos vestimos para actividades al aire libre y en plena temporada de nieve. Hay que diferenciar entre vestirse para pasear por una zona de nieve en una estación de esquí con instalaciones preparadas o subir a la montaña nevada.

En estas circunstancia hay que dotarse de una buena mochila en la que llevaremos, especialmente, crampones para asegurar nuestro desplazamiento por zonas con nieve. Hay que meter también pone ropa de cambio que sea aislante, un par de guantes preparados para bajas temperaturas, una bebida caliente o un buen abrigo o prenda polar.

A la hora de vestirnos, los expertos recuerdan la teoría de las tres capas. La primera tiene que ser una camiseta que sea transpirable. La segunda capa que ya es más de abrigo, puede ser un forro polar o algo así, que transpire y te permite hacer actividad. Y luego la tercera capa impermeable. Bueno, pues ahora sí, con tu permiso me llevo esta mochila para estar bien equipada para la próxima vez.