Las acusadas Alina Petrova, Diana Burkot, Olga Borisova, Taso Pletner y Maria Aliojina se encuentran en la lista de busca y captura de las autoridades rusas

La banda punk rusa Pussy Riot se hizo famosa por sus críticas contra el Gobierno de Vladimir Putin

Compartir







Las componentes de la banda de punk rusa Pussy Riot se enfrentan a penas de prisión de entre nueve y 14 años, según la petición de la Fiscalía de Rusia. Las cinco activistas, que han hecho de la música y la performance la mejor arma para luchar contra el Gobierno de Vladimir Putin están acusada de difundir información "falsa" sobre las Fuerzas Armadas durante la invasión de Rusia a Ucrania.

"Pedimos que Alina Petrova, Diana Burkot, Olga Borisova, Taso Pletner y Maria Aliojina sean halladas culpables de violar el artículo 207.3 del Código Penal por difundir información falsa", ha reclamado la Fiscalía, que ha solicitado 14 años para Aliojina, 13 para Pletner y nueve para Borisova, Burkot y Petrova.

PUEDE INTERESARTE Las Pussy Riot y cientos de personas recuerdan a Alexéi Navalni en Berlín

La acusación pública ha instado a restringir el acceso a Internet de las artistas durante cinco años. Además, han explicado que las investigaciones apuntan a que Aliojina, Borisova, Burkot y Pletner publicaron una serie de informaciones sobre las fuerzas rusas de forma deliberada.

"Este material también fue difundido a través de otras páginas de Internet. Además, en 2024, durante una protesta en Múnich, gritaron eslóganes que contenían información falsa sobre la destrucción de infraestructuras civiles por parte del Ejército ruso en Maripol", recoge el texto, según informaciones de la agencia rusa de noticias TASS.

Las Pussy Riot, en busca y captura, viven fuera de Rusia

Las cinco acusadas se encuentran en la lista de busca y captura de las autoridades rusas, que insisten en la importancia de que sean detenidas, si bien todas ellas se encuentran fuera del país desde que comenzó la guerra en Ucrania, hace ya tres años.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Las mujeres han convertido el punk, la poesía, el humor y la rabia en su principal herramienta contra el Gobierno de Putin, contra el que llevan luchando una década. Las Pussy Riot lanzaron una canción contra la guerra de Ucrania pocas semanas después de que los tanques rusos entraran en territorios ucranianos. Las activistas rusas han tenido que salir del país y viven en diferentes partes del mundo. Nadya Tolokonnikova reside en Estados Unidos y Maria Klassen, en Alemania, adonde han huido de la persecución política.