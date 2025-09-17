Bruselas lanza un aviso a Huawei sobre los riesgos de su contrato con el Gobierno español y la compañía rechaza esta advertencia

El PP ataca al Gobierno por el contrato con Huawei y lo acusa de ser parte de su "entramado de corrupción"

La vicepresidenta de la Comisión Europea para la Soberanía Tecnológica, Seguridad y Democracia, Henna Virkkunen, ha avisado este miércoles del riesgo de injerencia extranjera que plantea el contrato que el Ministerio del Interior tiene con Huawei en tanto que crea "potencialmente una dependencia" con un proveedor considerado por la UE como "de alto riesgo" en un sector crítico.

Así lo expone la vicepresidenta comunitaria responsable de Telecomunicaciones en una respuesta escrita a una pregunta del líder de Vox en la Eurocámara, Jorge Buxadé, quien pidió a Bruselas aclarar si la adjudicación a la tecnológica china está alineada con las recomendaciones de la UE para la seguridad de las redes 5G y la aplicación de la Directiva SRI 2.

"El contrato celebrado por el Ministerio del Interior español con Huawei puede crear potencialmente una dependencia de un proveedor de alto riesgo en un sector crítico y sensible que aumentaría el riesgo de injerencia extranjera", indica Virkkunen en su respuesta, en referencia al contrato para el almacenamiento de escuchas telefónicas judiciales del sistema SITEL.

La conservadora finlandesa recuerda que ya en junio de 2023, el Ejecutivo comunitario consideró que los teleoperadores chinos Huawei y ZTE presentaban "riesgos significativos mayores que otros proveedores de 5G", por lo que se comprometió a evitar la exposición de sus propias redes de comunicaciones corporativas a las redes móviles que utilizaran la tecnología de estas dos firmas y a restringir su acceso a financiación europea.

Los riesgos del contrato sobre la UE

También entonces, explica Virkkunen, Bruselas consideró que estaba "justificado y conforme" a los instrumentos que permite la UE que los Estados miembro decidieran "restringir o excluir" a Huawei y ZTE de sus actividades e instó a los gobiernos a "adoptar medidas para mitigar los riesgos asociados a estos proveedores".

Es en este contexto que la vicepresidenta comunitaria responsable de Telecomunicaciones concluye en su respuesta al eurodiputado Buxadé que la adjudicación del contrato de Interior a la compañía china puede aumentar el riesgo de injerencia extranjera en un sector crítico para la UE.

Con todo, Virkkunen se limita a señalar el riesgo sin anunciar medidas y relega el examen "de manera más general" de la seguridad y la resiliencia de las cadenas de suministro de tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y sus infraestructuras a la "próxima revisión" del reglamento sobre ciberseguridad para la que no pone fecha.

Huawei se opone al aviso de la Comisión Europea

Huawei ha expresado su oposición firme a las declaraciones de los representantes de la Comisión Europea, que han avisado del "riesgo de injerencia extranjera" por el contrato de la compañía con el Ministerio del Interior, al considerar que carecen de una evaluación técnica "verificada, transparente y objetiva". "Si bien compartimos el compromiso de la UE con la ciberseguridad, las restricciones o exclusiones basadas en juicios discriminatorios generan graves riesgos económicos y sociales, socavando la innovación y distorsionando el mercado europeo", ha indicado la compañía.

En este sentido, la compañía ha considerado que señalarla como "proveedor de alto riesgo" sin fundamento legal contradice los principios del libre comercio. "Dicha evaluación no debe aplicarse a ninguna empresa sin el debido proceso y el derecho a ser escuchada. Como un operador económico de la UE, Huawei tiene derecho a plena protección en virtud de las leyes de la UE y de los Estados miembros, así como de sus obligaciones internacionales", ha precisado.

Por último, ha asegurado que la ciberseguridad es su máxima prioridad y ha afirmado que su Centro Global de Transparencia en Ciberseguridad en Bruselas está abierto a clientes y evaluadores externos independientes para realizar evaluaciones objetivas y basadas en estándares. "Huawei tiene el compromiso de ofrecer productos y servicios de confianza, certificados a nivel mundial, que conectan a millones de europeos", ha señalado.

La críticas que ha recibido Sánchez

Miguel Tellado, secretario general del PP, se ha hecho eco de las declaraciones de Comisión Europea avisando del riesgo de injerencia extranjera que plantea el contrato que el Ministerio del Interior tiene con Huawei, en tanto que crea "potencialmente una dependencia" con un proveedor considerado por la UE como "de alto riesgo" en un sector crítico. En parecidos términos se ha expresado la vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, que ha cargado duramente contra la actuación del Gobierno por lo ocurrido con las pulseras antimaltrato y la advertencia de la UE por Huawei.

Por su parte, la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha puesto el foco en la amonestación de Bruselas al Ejecutivo por el contrato de Huawei y ha echado en cara a Pedro Sánchez que hoy haya dicho en el Pleno del Congreso que gobierna con "estabilidad" y "eficacia". Muñoz ha asegurado que al PP les llamaron "de todo precisamente por denunciar" el contrato con Huawei. "Es terrible la mala imagen que está trasladando internacionalmente. Lo pagamos los españoles", ha manifestado