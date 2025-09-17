Esperanza Calvo 17 SEP 2025 - 15:26h.

Es la segunda vez que acude a Reino Unido y es recibido por representantes monárquicos: ni siquiera Ronald Reagan pudo realizarlo pese a su estrecha relación con Margaret Thatcher

Cara a cara de Donald Trump, el rey Carlos III y Kate Middleton tras la polémica en Windsor y en medio de protestas

La imagen de Trump junto al pedófilo Jeffrey Epstein sobre los milenarios muros de Windsor inaugura una visita de estado sin precedentes. No solo por las protestas y las detenciones, sino por los cuatro activistas que han sido arrestados por la proyección. También porque el presidente de Estados Unidso regresa a Reino Unido por segunda vez, ya que la primera vez que lo hizo fue en 2019 y se hizo en su primer mandato.

Ni siquiera Ronald Reagan disfrutó de ese privilegio de acudir dos veces pese a su estrecha relación con Margaret Thatcher. Esto implica ser recibido con toda la pompa y el boato a los que la monarquía británica nos tiene acostumbrados: los príncipes de Gales han acompañado a Trump y a Melania en los jardines de Windsor, antes de ser recibidos por el rey Carlos y la reina Camila.

Tras el saludo llega el deslumbrante paseo en carruaje real. La magnitud del espectáculo de la ceremonia de bienvenida militar nunca se había visto en 100 años de visitas de estado. Trump, que adora el dorado y los halagos, recibe así un privilegio único ejecutado por la monarquía, pero planificado por el gobierno laborista de Keir Starmer.

Tras el Brexit, Reino Unido busca recuperar influencia en temas de peso geopolítico como Oriente Medio o Ucrania y también acuerdos comerciales estratégicos. Trump no viaja solo, lo acompaña los directores de los principales bancos de inversión y de las compañías más punteras de microchips e inteligencia artificial.