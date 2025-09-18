Una Riviera Gaza sin rastro de pueblo palestino: del disparate de IA a la realidad

Convertir Gaza, escenario de crímenes de guerra en paraíso turístico y negocio lucrativo parecía ser un disparate de la IA, pero es real

El ministro de Finanzas de Israel asegura que están negociando con EEUU cómo repartirse Gaza: "Una vez destruida, solo queda construir"

Compartir







Hasta ahora habíamos escuchado hablar con cierta frivolidad sobre los futuros planes israelíes y estadounidenses para Gaza. El ministro de Finanzas Hebreo ha asegurado que ya negocia con Estados Unidos cómo repartirse el territorio una vez acabe la guerra. Considera que es una potencial bonanza inmobiliaria.

PUEDE INTERESARTE Dolores Delgado, la encargada de la Fiscalía para investigar si Israel comete crímenes de lesa humanidad en Gaza

Convertir este escenario de crímenes de guerra en paraíso turístico y negocio lucrativo parecía ser un disparate de la IA, pero en mentes tan radicales como la del ministro israelí de finanzas, El ultra derechista, Bezabel Smotry, está más cerca de lo que muchos piensan. De hecho, ha dado detalles del plan de negocio que comparte con Donald Trump. Ya no es un desbarro de esa inteligencia artificial que hace unos meses colgó en redes el propio presidente estadounidense con torres doradas y caipiriñas.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicaba un vídeo generado por inteligencia artificial en el que muestra su supuesta visión para la Franja de Gaza después del conflicto con Israel, semanas después de desvelar planes para expulsar por la fuerza a población palestina e incluso hacerse con el control del territorio con el objetivo de convertirlo en "la Riviera de Oriente Próximo".

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

El vídeo, de 33 segundos de duración y publicado en su cuenta en la red social Truth Social, arrancaba mostrando una Gaza destruida por la ofensiva militar lanzada por Israel tras los ataques del 7 de octubre de 2023 y pasa, poco a poco, a mostrar una imagen de su posible futuro tras la reconstrucción que defiende Trump que será llevada a cabo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

"Gaza 2025. ¿Qué es lo siguiente?" dice un texto al inicio del vídeo, tras lo que se pueden ver una serie de imágenes que incluyen a una persona con un gran parecido a Elon Musk comiendo, un niño con un globo dorado con la cara de Trump, al propio presidente bailando en una discoteca y al magnate y el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, tomando el sol y tomando cócteles en sendas tumbonas.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Además, en el vídeo se puede ver un edificio con el rótulo de 'Trump Gaza', souvenirs dorados con la imagen de Trump, una estatua gigante del mandatario hecha con oro, dinero cayendo del cielo en varias ocasiones y a dos bailarinas del vientre con barba en una playa del enclave, en el que viven más de dos millones de palestinos.

çA todo ello se suma que, durante toda la duración del vídeo, se puede escuchar una canción en la que se hace referencia a los planes del magnate para el enclave, duramente criticados por la Autoridad Palestina, el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y los países de la región, que han alertado de que supondría una limpieza étnica.

"Donald Trump os va a liberar, trayendo la vida para que todos la veáis. No más túneles, no más miedo, la Gaza de Trump está finalmente aquí", dice parte de la letra. "La Gaza de Trump brilla, un futuro dorado, una nueva vida. Fiesta y baile, el acuerdo está cerrado, la Gaza de Trump es la número uno", remacha.

Los planes son reales

Los planes, que parecían una locura de Trump, son reales. Smotrich decía ayer que negocia el reparto de la franja con los estadounidenses, que ya está hecha la fase de demolición y que construir será más fácil. En ese momento las bombas de Israel caían así en Ciudad de Gaza, forzando este éxodo insoportable en un día que terminaba con 62 palestinos muertos.

"Hemos pagado mucho dinero por esta guerra, tenemos que ver cómo nos repartimos la tierra en porcentajes", decía el ministro, que confiaba en que "ahora tenemos que reconstruir, que es mucho más barato".

El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas, tildó de "delirante" el plan de Trump.

Hamás subrayó que "las afirmaciones de Trump son racistas y un llamamiento a una limpieza étnica". "No tendrá éxito y hará frente a una posición palestina, árabe e islámica unificada que rechaza todo plan de desplazamiento", señalaron.

Todo en sintonía con la fascinación de Trump por adueñarse de esa línea de costa, enclave fantástico y clima benigno para una Riviera de Gaza sin rastro del pueblo palestino.