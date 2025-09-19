La declaración tiene por objetivo que los estadounidenses reflexionen sobre las contribuciones de Charlie Kirk al debate público

El Senado de EEUU, de mayoría republicana, ha votado por unanimidad la declaración del 14 de octubre como el ‘Día Nacional para recordar a Charlie Kirk’. La aprobación de los legisladores en memoria del ideólogo conservador se produce una semana después de su asesinato, en la Universidad del Valle de Utah, mientras participaba en un debate con estudiantes.

El “Día Nacional del Recuerdo de Charlie Kirk” el próximo 14 de octubre, que coincide con el cumpleaños del activista político de extrema derecha.

La declaración designa este día como una oportunidad para que los estadounidenses reflexionen sobre las contribuciones de Kirk al debate público y la participación cívica, según el texto aprobado por el Senado, según ha informado FoxNews.

La resolución, votada por unanimidad, también reconoce a Kirk por sus contribuciones a la educación y el servicio público, y anima a las instituciones educativas, organizaciones cívicas y ciudadanos de todo Estados Unidos a conmemorar este día con programas, actividades, oraciones y ceremonias apropiadas que promuevan la participación cívica y los principios de fe, libertad y democracia que defendió Charlie Kirk.

Un senador de Florida impulsa la iniciativa para rendir homenaje a Charlie Kirk

El senador Rick Scott, republicano por el Estado de Florida, fue el impulsor de designar un Día Nacional en homenaje a Kirk, porque era un "líder magnético, un padre y esposo cariñoso, amigo e inspiración para muchos".

"Charlie amaba a nuestra nación y sus principios fundacionales, y creía profundamente en su fe, en su familia y en la belleza de las ideas y el debate", argumentó.