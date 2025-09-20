Redacción Madrid Europa Press 20 SEP 2025 - 19:28h.

Enfermeros y médicos españoles denuncian en Madrid el genocidio en Gaza con una llamativa protesta

La acción organizada por PararLaGuerra.es se ha repetido en Barcelona, Valencia y Vigo también

Compartir







MadridSanitarios de distintos colectivos han homenajeado en Madrid, Barcelona, Valencia y Vigo a sus compañeros palestinos en Gaza, vestidos con batas blancas y con las manos pintadas de rojo.

La guerra en Gaza, arma de polarización masiva en nuestro país, está provocando la convocatoria de diferentes protestas, como la que cortó la Avenida Diagonal en la capital catalana hace unos días.

Con los brazos en alto, los manifestantes este 20 de septiembre han escenificado su denuncia del asesinato de sanitarios, su apoyo a la labor que hacen a diario y han exigido respeto para la flotilla que ha sufrido ataques.

La acción, organizada por PararLaGuerra.es, ha reunido a seis entidades de la Sanidad, como la Federación de Enfermería Comunitaria y Atención Primaria o la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

También han intervenido el corresponsal de RNE, Fran Sevilla, recordando a los periodistas asesinados; y el director de teatro Lluis Pasqual, quien ha llamado a extender la 'transversalidad' de la denuncia del genocidio desde el mundo de la cultura.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Al grito de "Benjamín Netanyahu" o de "Donald Trump", en alusión a los presidentes de Israel y Estados Unidos, los asistentes respondían gritando "no al genocidio" en hebrero y en inglés. Además de repetir el lema "Palestina Libre".

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

"Resistir es salvar vidas", recuerdan

Los actos ha concluido con la lectura de una carta enviada por el anestesista Raúl Incertis, que pasó cuatro meses en el hospital de Nasser, y que hizo entrega de un informe a la ministra de Sanidad, Mónica García.

Fue con el encargo de que se lo hiciera llegar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a los líderes del PP y de Vox, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, respectivamente.

Durante sus intervenciones, las organizaciones sanitarias han expresado su homenaje a quienes en Gaza "resisten cuidando, sanando, acompañando en medio de la devastación", insistiendo en que son "un faro de humanidad".

"El ejemplo más claro de que resistir es salvar vidas, de que cada gesto de cuidado es un acto de esperanza frente al horror", creen. En la concentración de Valencia el portavoz de la plataforma Santiago Casal ha reiterado lo que está sucediendo en Gaza.

"Estamos asistiendo seguramente a uno de los genocidios más brutales desde hace 80 o 90 años. Creo que la presión social funciona", ha señalado a Europa Press, vinculando las movilizaciones con anuncios como el embargo de armas a Israel anunciado por el Gobierno.

"Aumentar y profundizar la presión social"

El portavoz ha detallado que la plataforma prepara un calendario de movilizaciones para la primera quincena de octubre en 200 o 300 poblaciones de toda España, con acciones que irán desde miles de participantes hasta concentraciones reducidas.

"Lo que hay que hacer es ampliar, aumentar y profundizar la presión social. No es posible que la propaganda a favor del genocidio salga gratis", ha asegurado.

Por su parte, Nuria Suárez, portavoz de 'Aturar la Guerra' en Cataluña, ha señalado que ahora mismo en España "existe un gran movimiento potente, transversal, que recorre todos los sectores", construido durante dos años por múltiples organizaciones.

Ha recordado que Parar la Guerra ha publicado ocho manifiestos con 15.000 firmantes y ha organizado seis jornadas estatales con concentraciones en hasta 160 poblaciones, siempre con el lema unitario "no al genocidio, alto el fuego definitivo, por una paz justa".

Suárez ha afirmado que la plataforma cuenta actualmente con 145 organizaciones y que la próxima jornada estatal se celebrará entre el 17 y el 19 de octubre: "Esto no para y nosotros no vamos a parar. Es un tema que va más allá de derecha o izquierda, es un tema humanitario".

"El 82 % de la sociedad española considera que lo que está pasando en Gaza es un genocidio", ha subrayado. Los portavoces de Parar la Guerra han anunciado que asistirán al Congreso de los Diputados a pedir a los grupos parlamentarios "unidad" frente a ello.