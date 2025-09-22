Detenido el Josef Fritzl brasileño: violó a su hija durante 20 años, la cedió a otros hombres y tuvo con ella tres hijos

La víctima, que logró escapar, alegó que los abusos comenzaron cuando ella tenía solo 7 años

Compartir







Un hombre brasileño de 51 años fue arrestado esta semana después de que su hijastra escapara y denunciara que fue obligada a casarse con él y a sufrir abusos sexuales y psicológicos durante más de dos décadas, en un caso que ha conmocionado al país. La información fue confirmada por la Policía Civil de Paraná (PCPR) en un comunicado de prensa. La joven tuvo tres hijos de su padre.

El caso recuerda el horror que el monstruo austriaco Josef Fritzl que retuvo a su hija durante 24 años, la violó y la obligó a dar a luz a siete hijos incestuosos.

De acuerdo con la revista People, que ha tenido acceso a los detalles de la investigación, la víctima alegó que los abusos comenzaron cuando ella tenía solo 7 años, un hecho que confirmó el jefe de policía, Eduardo Kruger.

La situación escaló cuando quedó embarazada a los 16, momento en el que el hombre la forzó a un "matrimonio" para encubrir los crímenes.

El engaño para poder escapar

La mujer "logró escapar" este martes 16 de septiembre, informando al sospechoso que acudía a una cita médica con sus hijos. En su lugar, se dirigió directamente a la comisaría para formalizar la denuncia.

Según el relato de la víctima, recogido en el informe policial, su vida fue un calvario de "abuso físico y psicológico". Fue obligada a mantener relaciones sexuales con su padrastro y con otros hombres frente a cámaras. El acusado también ejercía un control absoluto sobre ella mediante "restricciones a la libertad, seguimiento con cámaras instaladas en el domicilio y control del teléfono celular y de sus movimientos".

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

La pesadilla no terminó ahí. Mientras presentaba la denuncia, la mujer recibió llamadas y mensajes de audio con amenazas del propio agresor. Estas comunicaciones, consideradas acoso, fueron la evidencia clave para que los agentes se desplazaran al domicilio y procedieran al arresto inmediato del hombre en Araucária, en la Región Metropolitana de Curitiba.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

En el registro, la policía encontró material gráfico y digital en las cámaras de vigilancia y en el teléfono del detenido que corroboraría las graves acusaciones. Fue arrestado por los cargos de violación, privación ilegal de la libertad y acoso, y ya se encuentra en prisión preventiva.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

La víctima y los tres hijos que tuvo durante su cautiverio han sido trasladados a un lugar seguro bajo protección policial. La investigación continúa abierta.