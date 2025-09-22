Redacción Euskadi 22 SEP 2025 - 12:20h.

Las víctimas quedaron atrapadas y hubo que cortar la carretera del Puerto de Vitoria

El alavés puerto de Azazeta, un 'punto negro' con tres muertes en un año

Vitoria-GasteizSeptiembre está siendo un mes negro en la red viaria alavesa y sus inmediaciones. En las últimas horas, una persona ha muerto y dos han resultado heridas en un accidente de tráfico en una carretera del Puerto de Vitoria. En concreto, en el kilómetro 1 de la BU-750, a la altura de Ventas de Armentia y justo en el límite de la provincia vasca con el Condado de Treviño. Este último caso, suma cinco víctimas mortales en la provincia e inmediaciones, en solo 22 días.

El siniestro se registró este mismo domingo, sobre las 20.30 horas. Cuando llegaron los servicios de emergencia al lugar, los sanitarios no pudieron hacer nada por uno de los ocupantes, salvo confirmar su fallecimiento.

Las otras dos personas estaban heridas y atrapadas en el amasijo de hierros, en que se había convertido el coche, tras el brutal impacto. Dada la proximidad de la capital alavesa, una UVI móvil de Osakidetza fue movilizada para atender a las víctimas.

Dos muertes en un fin de semana

Una persona alertó al 112 del grave siniestro detallando que tres personas estaban dentro del coche accidentado. La Guardia Civil de Tráfico de Burgos, los Bomberos de Burgos y de Miranda de Ebro y las Emergencias Sanitarias Sacyl se trasladaron hasta el lugar, y movilizó también a los sanitarios alaveses.

Este último accidente mortal, ocurrido en el límite de la provincia vasca con el Condado de Treviño, se suma al que tuvo lugar solo dos días antes, el pasado viernes 19, en el área de servicio de Lopidana, en la capital alavesa, cuando un turismo impactó contra un camión estacionado en ese lugar. El conductor del coche quedó atrapado en el interior y murió como consecuencia del accidente.

Dos muertes que evidencia una trágica tendencia al alza de siniestros graves este mes en la red viaria alavesa. El mismo día 1 de septiembre se registró la primera muerte, un trabajador de los servicios de asistencia a domicilio de Vitoria perdía la vida en una colisión frontal en la carretera A-132, en el Puerto de Azazeta. Solo unas horas más tarde, un coche volcaba de madrugada en Okondo y provocaba la muerte de dos jóvenes vecinos del municipio y dejaba heridas de gravedad a las otras dos ocupantes, todos ellos de entre 17 y 19 años.

A 120km/h, un campo de fútbol

Desde este lunes 22 y durante toda la semana, la Ertzaintza intensifica los controles de velocidad en las carreteras de todo el País Vasco, con el objetivo de “reducir la accidentalidad y el número de personas fallecidas y heridas en la red viaria vasca”. En 2024, el 32% de las personas fallecidas en accidente de tráfico fue por velocidad inadecuada como factor principal.

Según la Ertzaintza, la velocidad está directamente relacionada con la lesividad de los accidentes de tráfico. Así, con velocidades de conducción más altas, el número de siniestros y su gravedad aumentan exponencialmente: “Hay que tener en cuenta, además, que a mayor velocidad mayor será la distancia necesaria para detener el vehículo. Se calcula que, por término medio, si se circula a 120km/h hará falta una distancia superior a un campo de futbol para detenerse”.

Los controles, que serán en todo caso de carácter preventivo, se centrarán en aquellos tramos de riesgo asociado a la velocidad, así como en aquellos puntos donde se circula por encima del límite establecido y existe un elevado índice de siniestralidad.