El autor del tiroteo de Dallas tenía mensajes en las balas imitando al asesino de Charlie Kirk

El joven asesino de Dallas, Joshua Jahn, de 29 años, imitó en su modus operandi al asesino de Charlie Kirk

El ataque en Dallas fue "un ataque dirigido contra ICE, como ya había sucedido en Texas el 4 de julio", explicó el agente especial del FBI, Joe Rothrock

Compartir







El autor del tiroteo de Dallas que se suicidó tras matar a una persona y herir a varias en su ataque en Dallas contra la Agencia de control de inmigración de Estados Unidos imitó en su 'modus operandi' a Tyler Robinson, el asesino de Charlie Kirk. Disparó desde un tejado y dejó mensajes contra el ICE en las balas, según el FBI. El tirador fue identificado como Joshua Jahn, de 29 años, según el New York Post.

El ataque en Dallas fue "un ataque dirigido contra ICE, como ya había sucedido en Texas el 4 de julio", explicó el agente especial del FBI, Joe Rothrock. "Puedo confirmar que el FBI está investigando este incidente como un acto de violencia selectiva. La evidencia inicial que hemos visto en las balas encontradas cerca del presunto tirador contiene mensajes contra el ICE". El FBI confirmó que no hubo bajas policiales.

"Hemos visto mucha violencia en las instalaciones de ICE, y esta no es la primera vez que vemos un ataque, incluso este año, en una de nuestras instalaciones", dijo Madison Sheahan, subdirectora de ICE, a Fox News .

"Durante meses, hemos estado advirtiendo a los políticos y a los medios de comunicación que moderen su retórica sobre el ICE antes de que alguien muera", escribió la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, en X. "Que estas horrendas muertes sirvan de lección a la extrema izquierda sobre el impacto de su retórica sobre el ICE". "No detendrá los arrestos ni las deportaciones de migrantes".

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

"El ataque implacable contra las fuerzas del orden, en particular contra el ICE, debe cesar. Rezo por todos los heridos en este ataque y sus familias", escribió el vicepresidente de EE. UU., J.D. Vance, en X.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

El ataque a las instalaciones del ICE, que normalmente se utilizan para procesar a los migrantes antes de su traslado al centro de detención ya ha sido detallado: el francotirador abrió fuego contra una camioneta no perteneciente al ICE que trasladaba detenidos.

Las fuerzas del orden acudieron al lugar tras recibir una llamada informando de un posible tiroteo.

Los agentes localizaron al francotirador en la azotea de un edificio cerca de las oficinas del centro de procesamiento de inmigración, pero, al verse rodeado, decidió suicidarse.