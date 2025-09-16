El representante del Ministerio Público acusa de siete cargos a Tyler Robinson

El joven Tyler Robinson, detenido por el asesinato de Charlie Kirk, bromeó en un chat de grupo: "Lo hizo mi doble"

El fiscal del condado de Utah coincide con los deseos de Donald Trump y ha decidido este martes acusar al sospechoso del asesinato de Charlie Kirk por un delito de "asesinato agravado". Es decir, el joven de 22 años Tyler Robinson se enfrentaría a la pena de muerte en el caso de ser declarado culpable. En el caso de que así fuera en estado de Utah usa la inyección letal o el fusilamiento para esta cumplir estas penas.

El representante del Ministerio Público ha anunciado finalmente más cargos contra el asesino de Kirk de lo que estaba previsto, un total de siete.

Tyler Robinson, el sospechoso del asesinato de Charlie Kirk, ha sido formalmente acusado de homicidio agravado, dos cargos de obstrucción a la justicia y posesión ilícita de un arma de fuego, dos cargos de manipulación de testigos y comisión de un delito violento en presencia de un menor, según informó el fiscal del condado de Utah, Jeff Gray, en una conferencia de prensa este martes.

"No he tomado esta decisión a la ligera", ha afirmado el fiscal Jeff Gray.

Hasta el momento, el sospechoso ha permanecido detenido sin derecho a fianza y no está claro si cuenta con un abogado. Robinson, de 22 años, no está cooperando con las autoridades ni ha confesado de momento el crimen.

"El asesinato de Charlie Kirk es una tragedia estadounidense (...) Fue asesinado mientras ejercía uno de nuestros derechos estadounidenses más sagrados y preciados, la piedra angular de nuestra república democrática: el libre intercambio de ideas y la búsqueda de la verdad, la comprensión y una unión más perfecta. También es una ofensa contra el Estado y contra la paz", ha dicho.

Gray, en declaraciones a medios, ha indicado que los cargos por manipulación de testigos se deben a que ordenó a su compañero de piso que borrara mensajes de texto y guardara silencio. También ha señalado que fue la madre de Robinson la que le identificó a través de las fotos publicadas por las autoridades y le dijo a las autoridades que su hijo había acusado "a Kirk de propagar odio".

Las pruebas que señalan a Tyler Robinson

Robinson fue arrestado la semana pasada tras una investigación que lo vinculó directamente con la muerte de Kirk. La Fiscalía ha presentado pruebas preliminares que incluyen testimonios y material incautado durante el registro de su domicilio.

De hecho, se ha identificado el ADN de Tyler Robinson, el único sospechoso del crimen en dos objetos hallados en la azotea, desde donde habría disparado, además de una nota en la que detalló sus planes, según ha informado el director del FBI, Kash Patel. En dicha nota llegaba a decir: ‘Tengo la oportunidad de eliminar a Charlie Kirk y la voy a aprovechar'".

El diario 'The Washington Post', por su parte, informaba este lunes que ha obtenido capturas de pantalla de chats en la plataforma Discord en los que Robinson parece haber confesado a un compañero de piso, el asesinato poco antes de entregarse a la policía. "Para ser honesto, esperaba mantener este secreto hasta que me muera de viejo. Lamento involucrarte", le dice tras confesarle el crimen.

Robinson le dijo a su compañero durante el intercambio de mensajes que no hablara con los medios ni diera entrevistas, y añadió: "Si algún policía te hace preguntas, pide un abogado y guarda silencio". Tras el arresto de Robinson el jueves por la noche, las autoridades afirman que su compañero de habitación cooperó plenamente.

Robinson declaró en la habitación que planeaba matar a Kirk desde hacía "poco más de una semana", y añadió: "Ya estaba harto de su odio. Hay odios que no se pueden negociar".