Tyler Robinson, el presunto asesino de Charlie Kirk, criticó al comentarista en una cena familiar y grabó mensajes en los casquillos

El presunto asesino de Charlie Kirk, Tyler Robinson, tiene 22 años y "fue su padre quien lo entregó a la Policía"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes la detención de Tyler Robinson, de 22 años, como presunto autor del asesinato del comentarista político Charlie Kirk en Utah. La noticia fue confirmada oficialmente durante una rueda de prensa ofrecida por el gobernador del estado, Spencer Cox, acompañado por el director del FBI, Kash Patel, y el sheriff del condado, Mike Smith. El arresto se produjo después de más de 30 horas en las que el sospechoso permaneció en paradero desconocido.

Desde el inicio de su intervención, el gobernador Cox marcó el tono de la conferencia con una afirmación clara y contundente: “Lo tenemos”. Según explicó, fue un miembro de la familia de Robinson—al parecer su padre, un excomisario de policía—quien dio el primer paso clave: contactó con un amigo cercano de la familia, quien a su vez se puso en contacto con un sheriff local para alertar de que Robinson había confesado o insinuado haber cometido el crimen.

Tyler Robinson se había vuelto “más político” en los últimos años, según un familiar

Los investigadores pudieron localizar al sospechoso gracias al análisis de material audiovisual. De acuerdo con Cox, las cámaras de seguridad registraron a Robinson llegando en un vehículo Dodge Challenger alrededor de las 08:29 hora local del 10 de septiembre, día del crimen. Dos días después, cuando fue finalmente localizado por las autoridades, vestía la misma ropa que se veía en las imágenes difundidas por el FBI a través de redes sociales: una camiseta lisa marrón, pantalones cortos de color claro, un sombrero negro con un logotipo blanco y zapatos claros.

En el transcurso de la investigación, un familiar del detenido declaró que Robinson se había vuelto “más político” en los últimos años. Este mismo testigo recordó una cena anterior al 10 de septiembre, en la que el joven mencionó que Charlie Kirk visitaría la Universidad del Valle de Utah, y manifestó abiertamente su desagrado por el activista conservador, criticando sus ideas y puntos de vista.

Los mensajes de Tyler Robinson con un compañero y en los casquillos

Las autoridades también revisaron mensajes intercambiados entre Robinson y su compañero de habitación, los cuales resultaron fundamentales para reconstruir la planificación del crimen. Según explicó Cox, en la aplicación de mensajería Discord, una cuenta identificada como “Tyler” envió mensajes donde detallaba la necesidad de recuperar un rifle desde un punto de caída, mencionando que lo había dejado envuelto en una toalla bajo unos arbustos, y que había cambiado de ropa posteriormente.

Durante el registro posterior, los investigadores encontraron casquillos de bala relacionados con el arma descrita -un rifle de cerrojo con una montura para mira telescópica- y, sorprendentemente, hallaron inscripciones escritas en los casquillos. Según detalló el gobernador, algunos de estos mensajes decían: “Avisos, protuberancias”, mientras que otros casquillos no disparados llevaban grabados lemas como “¡Hey fascista, atrápalo!”, “O bella ciao, bella ciao” y el provocador “Si lees esto eres gay jajaja”.

Un progreso "histórico" en 33 horas

A continuación, tomó la palabra el director del FBI, Kash Patel, quien agradeció a los agentes involucrados y, de forma destacada, a la familia de Charlie Kirk, especialmente a sus padres, viuda e hijos, quienes, según dijo, “participarán en llevar a Kirk ante la justicia”. Patel expresó también su gratitud al presidente Trump y al vicepresidente JD Vance, señalando que “nos apoyaron en todo momento”. Añadió: “Solo quiero expresar mi gratitud por brindarnos los recursos necesarios para operar en este espacio y lograr este tipo de justicia con esta rapidez. En 33 horas, hemos logrado un progreso histórico para Charlie”.

Patel describió la escena del crimen como “grande”, pero aseguró que fue procesada con rapidez, lo que permitió reconstruir los movimientos del sospechoso. Informó que se han recogido pruebas forenses ya analizadas, y que el FBI ha recibido más de 11.000 pistas, todas en proceso de verificación. Por su parte, el sheriff Mike Smith calificó la investigación como “vasta, complicada y de ritmo muy, muy rápido”. Reconoció que ha sido un proceso “agotador” y elogió el nivel de cooperación entre agencias, al tiempo que pidió oraciones y apoyo para la comunidad policial y la familia Kirk.

No hay información que pueda conducir a arrestos adicionales

Cerrando la rueda de prensa, el gobernador Cox respondió algunas preguntas de los periodistas. Ante la consulta sobre la posibilidad de más arrestos relacionados con el caso, fue claro: “No tenemos información en este momento que pueda conducir a arrestos adicionales, pero la investigación está en curso”. Confirmó también que Robinson se encuentra actualmente detenido en la cárcel del condado de Utah, y que fue puesto bajo custodia con la colaboración de su familia y un amigo, hecho que resultó crucial para el desenlace del operativo.

Ya en el tramo final de su intervención, el gobernador de Utah reflexionó sobre la trascendencia del caso. Declaró que el asesinato de Kirk trasciende el ataque a un individuo y representa un ataque contra todos los ciudadanos, contra los ideales estadounidenses y contra la libertad de expresión. “Ataca los cimientos mismos de nuestra identidad”, afirmó. Y agregó: “Nunca seremos capaces de resolver nuestros problemas si no podemos tener un choque de ideas de manera segura”. Los agentes han podido confirmar que Tyler Robinson cursó un semestre en la Universidad Estatal de Utah en 2021, aunque no está claro si tenía alguna vinculación con la Universidad del Valle de Utah, lugar donde ocurrió el tiroteo.

¿Qué ocurrió con Charlie Kirk?

Charlie Kirk, conocido activista conservador, fundador de Turning Point USA y una de las voces más prominentes del movimiento estudiantil de derecha en EEUU, fue asesinado el pasado 10 de septiembre mientras se encontraba en el campus de la Universidad del Valle de Utah, donde iba a participar en un evento relacionado con la libertad de expresión.

El comentarista fue atacado con un fuerte disparo en las inmediaciones del auditorio central, cuando arrancaba su ponencia. Las circunstancias exactas del ataque están aún bajo investigación, aunque todo apunta a que se trató de un crimen con motivaciones ideológicas. La noticia conmocionó tanto al entorno político como al académico del país, generando un intenso debate sobre la seguridad de las figuras públicas y el creciente clima de polarización política en los campus universitarios.