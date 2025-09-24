La actuación de Washington contra las lanchas, presuntamente cargadas de droga, ha provocado 14 muertos

Caracas ha solicitado al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas que se abra una investigación

Compartir







El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha anunciado que se está barajando declarar el "estado de conmoción exterior" para responder a las "amenazas y agresiones" de Estados Unidos. La tensión entre ambos países ha ido en aumento desde el despliegue hace semanas de buques militares de Washington en aguas del Caribe y los posteriores ataques contra varias lanchas, presuntamente dedicadas al narcotráfico, que han dejado al menos 14 muertos.

"Ya pudiéramos decir, está casi listo el primer decreto y las otras medidas de corte constitucional, legales, que permiten el poder del Estado para responder ante una situación de agresión, están listas, están preparadas", ha declarado tras un Consejo de Estado emitido por la cadena estatal VTV.

PUEDE INTERESARTE La plataforma Youtube cierra el canal del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro

Momentos antes, ha adelantado que "está deliberando la propuesta que ha llegado del primer decreto constitucional para que toda la nación (...) todo ciudadano y ciudadana de este país tenga el respaldo (...) de todas las fuerzas de la sociedad venezolana para responder a las amenazas o, si se diera el caso, a cualquier ataque que se hiciera contra el país".

Se solicita una investigación sobre Washington

El presidente venezolano ha estado acompañado de su mujer, Cilia Flores, la vicepresidenta, Delcy Rodríguez, la presidenta del Tribunal Supremo, Caryslia Rodríguez, y la número dos del organismo, Tania D'Amelio; así como el procurador general, Reinaldo Muñoz, y el fiscal general, Tarek Saab, quien ha anunciado que Caracas ha solicitado formalmente al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas que abra una investigación sobre lo relacionado con Washington y Venezuela.

Maduro advierte de una guerra en Sudamérica

Maduro ha advertido que una "agresión a Venezuela sería el inicio de una guerra catastrófica en el Caribe y Sudamérica". Además, ha celebrado que "las amenazas" de la Administración de Donald Trump "han generado una reacción mundial creciente de rechazo".

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

En esta línea, ha descrito la actuación de Eestados Unidos como "un relato burdo, totalmente falso, una narrativa derrotada por su propia falsedad, su propia inmoralidad, contra un país de gente decente, contra un país con institucionalidad republicana, con fortaleza constitucional como nuestra República Bolivariana de Venezuela".