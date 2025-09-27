Detienen en Bolivia al quinto implicado en el triple crimen de las tres jóvenes brutalmente asesinadas en Argentina

El informe preliminar de las autopsias de las tres jóvenes asesinadas en Argentina

Buenos AiresContinúa la indignación y la conmoción en Argentina por el asesinato de Brenda y Morena de 20 años, y Lara de 15. Este triple crimen que fue la represalia de un capo de la droga por un supuesto robo, fue retransmitido en un directo de Instagram para un grupo de usuarios.

Un método intimidatorio y coercitivo muy habitual entre los cárteles. Según apuntan los expertos, estos narcotraficantes y criminales escogen a las víctimas, a menudo del entorno cercano de los rivales. Graban sus venganzas y las publican para generar miedo y autoridad. De momento, ya hay cinco detenidos aunque la investigación sigue abierta.

La última persona involucrada en el crimen fue detenida en Bolivia

El quinto implicado en el feminicidio cometido en Buenos Aires contra Morena Verdi y Brenda Loreley Del Castillo, ambas de 20 años, y Lara Morena Gutiérrez, de 15, fue detenido en una localidad boliviana fronteriza con Argentina. Se trata de Lázaro Víctor Sotacuro, de nacionalidad boliviana y con residencia legal en Argentina, informó la ministra argentina de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich.

"Desde el Ministerio de Seguridad Nacional, con la colaboración del Ministerio de Seguridad de Jujuy, informamos de la detención de Lázaro Víctor Sotacuro, en Villazón, Bolivia (lindante con la ciudad argentina de La Quiaca)", escribió la ministra este viernes en la red social X, poco después de la detención de esta persona, que estaba prófuga.

El Ministerio Público Fiscal de Jujuy (provincia en el norte de Argentina) informó de que tras detectar que el sospechoso no estaba en la provincia, con ayuda de la Policía de Bolivia se logró situarle en un hospedaje de la ciudad de Villazón, a una distancia de apenas tres kilómetros. Tras la detención, Bullrich confirmó que se puso en marcha el proceso de extradición para que el acusado responda ante la Justicia argentina.

Sotacuro, de 41 años, es señalado como el dueño de un automóvil que actuó de apoyo a la camioneta en la que sus captores trasladaron a las jóvenes a una vivienda de Florencio Varela, Buenos Aires, donde fueron torturadas y asesinadas, según reveló la secretaria de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, en una entrevista con el canal TN.

Horas antes, Interpol había emitido una petición de captura internacional contra Matías Ozorio, señalado como la mano derecha de ‘Pequeño J’, el presunto líder de la organización narcotraficante que presuntamente organizó y ejecutó los feminicidios.

Los otros cuatro detenidos, enviados a prisión

Los primeros cuatro detenidos por el triple feminicidio, precedido por torturas previas a los asesinatos en un caso que ha causado una gran conmoción en Argentina, se negaron a declarar el jueves y fueron trasladados a la cárcel de Melchor Romero, en Buenos Aires.

Se trata de Miguel Ángel Villanueva, de 27 años, Daniela Ibarra (19), Maximiliano Parra (18) y Magalí Celeste González (28), imputados por homicidio agravado.