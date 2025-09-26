El informe preliminar de las autopsias de las tres jóvenes asesinadas en Argentina confirma que las víctimas fueron torturadas antes de la muerte

Nuevos datos sobre el brutal asesinato de tres jóvenes en Argentina: cavaron el pozo antes del crimen "planificado"

Compartir







Buenos AiresEl triple feminicidio perpetuado el pasado viernes 20 de septiembre en Buenos Aires y que fue transmitido en directo en Instagram para amedrentar a miembros de una organización narcos continúa conmocionando y escandalizando a Argentina. Según avanza la investigación y pasan los días, se van conociendo más detalles de este brutal triple asesinato.

Lo último que se ha conocido ha sido los resultados preliminares de las autopsias de Brenda del Castillo, Lara Gutiérrez y Morena Verdi, las tres víctimas de este triple crimen.

PUEDE INTERESARTE Las incógnitas de la muerte de un tiro del español Antonio Jiménez en República Dominicana

El informe preliminar de las autopsias de las víctimas

Según han podido conocer medios locales como el periódico 'Clarín', los cadáveres de las víctimas de estos asesinatos presentaban signos de haber sufrido tortura, golpes y amputaciones en varias partes de su cuerpo.

PUEDE INTERESARTE Detenido el presunto autor del asesinato de un hombre en Alaquàs

Tras pegarles varias palizas, los asesinos de estas tres jóvenes habrían torturado a las víctimas quemando y amputando varias falanges de sus dedos. Poco después, los autores de estas torturas asesinarían a las jóvenes asestándoles varias puñaladas.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Cuatro detenidos por este triple asesinato

Las autoridades continúan investigando estos tres macabros asesinatos que han dejado completamente indignados a los vecinos de Buenos Aires. Por el momento, ya hay cuatro detenidos por el triple feminicidio. Los detenidos ya han sido trasladados a la Unidad Fiscal de Instrucción N.º 2 de la localidad de Gregorio de Laferrere, en la provincia de Buenos Aires, donde fueron interrogados por el fiscal Gastón Dupláa.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Se trata de Miguel Ángel Villanueva, de 27 años, Daniela Ibarra (19), Maximiliano Parra (18) y Magalí Celeste González (28), imputados por homicidio agravado.

Brenda del Castillo, Lara Gutiérrez y Morena Verdi, las tres jóvenes asesinadas, habrían sido víctimas de “una trampa organizada por una banda narco”, comunicó a los medios de comunicación el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso; y la organización tendría base en una villa popular del barrio de Flores, en la capital argentina.

“El crimen fue premeditado y hay más personas involucradas”, advirtió Alonso, al explicar que la Justicia busca al l�íder del grupo, conocido como “Pequeño Jota”, actualmente prófugo, aunque identificado por las autoridades.

El velatorio de las tres víctimas

En medio de esta investigación y de esta ola de indignación, el velatorio de las primas Brenda del Castillo y Morena Verdi, ambas de 20 años, ya se ha celebrado a lo largo de este jueves 25 de septiembre en La Matanza, provincia de Buenos Aires. Allí, la abuela, presa del dolor, tuvo que ser asistida por un servicio de asistencia médica.

Durante el velatorio, algunos familiares aparecieron con camisetas impresas con los rostros de las jóvenes, en una escena marcada por el pedido de justicia y en medio de medidas de seguridad por parte de la Policía. A unas diez calles de donde se celebraba el funeral de Brenda y de Morena, también se velaba a la tercera víctima, Lara Gutiérrez, de 15 años, con el acompañamiento de familiares y conocidos.