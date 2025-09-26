300 dólares para acudir a una fiesta: Una golosa propuesta que fue una trampa mortal

Asesinan a tres chicas en Argentina y lo retransmiten todo por un directo cerrado de Instagram: "Lo vieron 45 personas"

Brenda del Castillo, Morena Verdi, con solo 20 años y Lara Gutiérrez, de solo 15 años estaban sentenciadas en cuanto cayeron en un anzuelo irresistible: 300 dólares para acudir a una fiesta. Una golosa propuesta que fue una trampa mortal. No había dinero, sino una muerte agónica, emitida en directo y con saña. Las dos jóvenes de 20 años eran primas y no se ha confirmado que ejercieran la prostitución. Lo cierto es que Lara se sumó a los planes de estas. Fatalmente.

En cuanto pusieron un pie en la camioneta Chevrolet Tracker blanca que fue a buscarlas, estaban condenadas a muerte sin saberlo. Los asesinos no quisieron que las chicas fueran por su cuenta al lugar de la cita para no dejar rastro. Pero algo falló en sus tenebrosos propósitos.

Las personas que trabajaban para el joven líder narco “Pequeño J” tenían todo organizado para matarlas, pero un descuido los delató y dejó al descubierto la trama de un triple crimen que se ejecutó para dejar un mensaje siniestro. Pero la falsa matrícula de la camioneta dio paso a una investigación que nadie esperaba.

"Cuando vimos que la camioneta estaba adulterada entendimos que fue premeditado. Vimos que tenía un techo de vidrio y una llanta diferente: con eso la identificamos. Empezamos a buscarlas por todos lados y vimos que Varela entró, pero no salió", señala el ministro de Seguridad Javier Alonso. A través de un rastreo de teléfonos móviles, pudieron seguir el rastro del vehículo.

Un triple asesinato premeditado y planeado con esmero

La casa de la calle ubicada en el cruce de las calles Río Jáchal y Chañar, del barrio Mayol de Florencio Varela, fue el escenario del macabro crimen que comenzó a pergeñarse 24 horas antes, como destaca el diario Clarín. Según ha confirmado el ministro de Seguridad Javier Alonso, fue un plan meticuloso ya que la banda narco llevó a cabo para tratar de lograr la impunidad tras el crimen.

Cavaron incluso un foso donde dejarían los cuerpos. Las chicas fueron allí torturadas, asesinadas y echadas a un foso. Los cuerpos presentaban signos de haber sufrido tortura, golpes y amputaciones en varias partes de su cuerpo.

Tras pegarles varias palizas, los asesinos de estas tres jóvenes habrían torturado a las víctimas quemando y amputando varias falanges de sus dedos. Poco después, los autores de estas torturas asesinarían a las jóvenes asestándoles varias puñaladas.

Un asesinato y tortura retransmitida en vivo por redes sociales

"Toda la sesión de asesinato y tortura fue transmitida en vivo por redes sociales y, aparentemente, la habrían visto 45 personas que forman parte de esa cuenta de Instagram". Ese directo, que se habría emitido como una forma de aleccionamiento, estaba dirigido a un grupo cerrado de usuarios de la famosa red social. El ministerio accedió a esta información por la confesión de uno de los detenidos. De hecho, parece ser que, en el vídeo, el líder de la banda de narcotraficantes había dejado un mensaje: "Esto le pasa al que me roba droga".

La investigación apuntó que la voz de ese hombre pertenece a Julito, un narco peruano de 23 años que habría sido el autor intelectual del triple asesinato y que ya está en busca y captura.

Cuando los investigadores llegaron a la ciudad argentina donde fueron encontradas las jóvenes muertas, detectaron un olor a cloro. "Había dos personas limpiando la casa, otras personas asustadas que pensaron que los iban a matar”.

Por el momento, ya hay cuatro detenidos por el triple feminicidio.

Se trata de Miguel Ángel Villanueva, de 27 años, Daniela Ibarra (19), Maximiliano Parra (18) y Magalí Celeste González (28), imputados por homicidio agravado.