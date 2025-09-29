El joven de 20 años pertenecería a una banda internacional, pero es un total desconocido para la policía

Las últimas novedades del triple crimen de las jóvenes asesinadas en Argentina: ya hay cinco detenidos, uno de ellos en Bolivia

Argentina sigue inmersa en la indignación y la conmoción tras el triple feminicidio de Brenda y Morena, de 20 años, y Lara, de 15. Las tres fueron secuestradas, torturadas y descuartizadas por una banda relacionada con el narcotráfico, mientras se retransmitía en directo por Instagram a un grupo de usuarios.

Las tres fueron engañadas para acudir a una fiesta a cambio de dinero hasta que acabaron asesinadas en la localidad bonaerense de Florencio Varela. Se trata de un método intimidatorio muy habitual entre los cárteles para generar miedo y autoridad.

Por el momento hay cinco detenidos, aunque la investigación sigue abierta. El líder de la banda y presunto cerebro de los asesinatos es Tony Janzen Valverde Victoriano, alias ‘Pequeño J’, y su mano derecha, Matías Ozorio. Janzen está en búsqueda internacional, una vez que se supo que buscó salir del país. Se emitió una alerta con su nombre real, su rostro y una descripción sobre su supuesto rol en el triple homicidio.

"Esto es lo que pasa cuando alguien me roba"

'Pequeño J' tiene 20 años y es peruano. Nació el 10 de septiembre de 2005 en la provincia de Trujillo, departamento La Libertad, en Perú. Se crió en un barrio precario y conflictivo, con pandillas violentas, venta de drogas y un alto nivel de homicidios. Tal y como informa ‘Clarín’, Janzen no tendría antecedentes en su país natal. El Gobierno argentino recibió documentación peruana sobre el joven, pero luego se descubrió que eran falsos.

Interpol también ordenó la detención de Matías Ozorio, de 28 años y mano derecha de Valverde Victoriano. “Esto es lo que pasa cuando alguien me roba”. Es el mensaje que amenazador que Janzen habría repetido en la retransmisión del asesinato, en el que participaron 45 lugartenientes de su banda a los que habría querido aleccionar ante una falta de cocaína o dinero que le pertenecería, informa el tabloide argentino.

El joven es un total desconocido para la Policía bonaerense y las fuerzas federales de seguridad, según ‘Clarín’. Antes del triple crimen de Florencio Varela no se conocía nada de se historial ni acciones de su banda.