Fue detenido en un camión que transportaba pescado y usando el mismo celular con el que se movía en Argentina.

La Policía Nacional del Perú cree que el motivo de los asesinatos podría deberse al robo de tres kilos de cocaína

Compartir







Escondido en un camión que transportaba pescado y usando el mismo celular con el que se movía en Argentina. La caza del 'Pequeño J', autor intelectual del triple feminicidio que ha conmocionado a Argentina, ha sorprendido por la escasa pericia del pequeño narco a la hora de cubrir sus pasos. Tony Valverde Victoriano ha demostrado ser más cruel que sofisticado.

Pese a todo, a unos 70 kilómetros de Lima se dispuso un intenso operativo policial internacional que duró seis días, para no fallar. No en vano, el país exigía una respuesta al atroz asesinato de las jóvenes Morena, Brenda y Lara.

Las autoridades peruanas precisaron que la captura del Pequeño J se logró mediante un trabajo de inteligencia por parte de la policía bonaerense, que siguió el rastro del teléfono del presunto narcotraficante en su recorrido desde Argentina hasta Perú.

"Teníamos intervenidas las líneas telefónicas utilizadas por Pequeño J y Ozorio. Seguíamos los pasos de los dos sospechosos y sus planes futuros", le dijo una fuente policial al diario La Nación.

La ministra de Seguridad de la Nación,. Patricia Bullrich, declaró al diario Clarín su perplejidad al respecto: "Ni el chip le había cambiado. Algo muy rudimentario. El número era el mismo que un testigo había aportado a la Justicia argentina. Algo muy poco profesional para un narco". La policía solo tuvo que seguir ese dispositivo e interceptarlo.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

El prófugo más buscado de la Argentina tenía planeado reunirse con su socio, Matías Ozorio, pero este había sido detenido lo que le obligó a huir. “Me trajeron de engañado unos narcos mafiosos a los que les debía plata”, sostuvo Ozorio cuando un oficial de la Policía Nacional de Perú le puso las esposas. Afirmó que estaba durmiendo en la calle desde hacía dos días después de haberse escapado de los supuestos narcos, según informa el diario La Nación.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Tras su arresto, el Pequeño J negó cualquier vínculo con el crimen: "Me están echando la culpa nada más, no matamos a nadie". También negó ser parte de una red de narcotráfico.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

La Policía Nacional del Perú cree, no obstante, que el motivo de los asesinatos podría deberse al robo de aproximadamente tres kilos de cocaína por parte de las jóvenes argentinas. Su hipótesis coincide con la versión inicial que surgió entre los allegados a las víctimas.

Pequeño J quedará bajo custodia de las autoridades peruanas mientras se formaliza el pedido formal de extradición que solicitaría la Justicia argentina en las próximas horas.

Las torturas y el asesinato de las tres jóvenes fue retransmitido en directo

Las chicas tres chicas fueron torturadas, asesinadas y echadas a un foso. Los cuerpos presentaban signos de haber sufrido tortura, golpes y amputaciones en varias partes de su cuerpo. Tras pegarles varias palizas, los asesinos de estas tres jóvenes habrían torturado a las víctimas quemando y amputando varias falanges de sus dedos. Poco después, los autores de estas torturas asesinarían a las jóvenes asestándoles varias puñaladas.

"Toda la sesión de asesinato y tortura fue transmitida en vivo por redes sociales y, aparentemente, la habrían visto 45 personas que forman parte de esa cuenta de Instagram". Ese directo, que se habría emitido como una forma de aleccionamiento, estaba dirigido a un grupo cerrado de usuarios de la famosa red social.

En la grabación, se escucha al jefe de la organización criminal, ahora detenido, decir: "Esto le pasa a cualquiera que me roba droga".