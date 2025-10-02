En autobuses tintados camino de la cárcel, a una prisión del sur del país: Así han sido trasladados los miembros de la flotilla de Gaza

En autobuses tintados camino de la cárcel, a una prisión del sur del país. Así han sido trasladados los miembros de la flotilla de Gaza entre grandes medidas de seguridad.

Israel ya ha confirmado que ha procesado a más 250 de ellos y entregados a las autoridades de inmigración, porque de lo que se les acusa es de haber entrado ilegalmente en Israel a pesar de ser detenidos en aguas internacionales.

Los que acepten los cargos serán deportados entre el lunes y el martes, los que no se enfrentarán a un proceso judicial y podrían estar meses encarcelados.

El camino de los miembros de la flotilla paso a paso: de la detención a la cárcel

Tras bajar del barco los activistas ha sido puestos a disposición policial. Los recibía un fuerte dispositivo, un nutrido grupo de agentes que los ha fichado y examinado sus pasaportes.

Unos han quedado detenidos y otros han sido conducidos enfurgones al centro penitenciario de Ketziot en el sur de Israel.

A lo largo del día de hoy, uno a uno, irán ingresando en una cárcel donde Israel tiene previsto apurar las 72 horas en las que legalmente pueden estar retenidos. Quienes estén dispuestos a salir del país sin oponer resistencia serán trasladados al Aeropuerto Ben-Gurión. Quienes se resistan serán puestos a disposición de un tribunal especial.

Si no firman el papel admitiendo que han cometido un acto ilegal podrían estar retenidos hasta dos meses.

El ministro de Asuntos Exteriores italiano fija su vuelta a casa el lunes y martes, 6 y 7 de octubre. Israel dice que da así por terminada la provocación de la flotilla.

El fin de una misión de la que inexplicablemente se ha soltado un fleco, Israel admite que una de las embarcaciones, la Mikenos, no ha sido capturada por las fuerzas navales de élite, pero sí asaltada.

Así lo narraba de madrugada María Zendre una de las activistas españolas: "Hemos resistido 10 minutos los cañones de agua". A esta hora, asegura Israel la Mikenos se mantiene a distancia

Hasta ahora no hemos visto a los integrantes detenidos de las flotillas salvo en fotografías. En una de las imágenes hemos podido ver a la reincidente Greta Thunberg, la activista ya lo intentó otra vez y podría enfrentarse a mayores cargos. Exteriores aún no ha facilitado el número de españoles arrestados, pero podría superar el medio centenar.

Naciones Unidas ha asegurado este jueves que su prioridad es evitar "cualquier daño" a los integrantes detenidos de la Global Sumud Flotilla y espera que sean tratados "de manera justa" después de que decenas de buques fueran interceptados por el Ejército de Israel en aguas internacionales de camino a la Franja de Gaza.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha felicitado este jueves al Ejército por impedir la entrada de los buques de la Global Sumud Flotilla y ayudar así a desmontar "una campaña de deslegitimación" contra Israel.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha enviado varias notas diplomáticas "para exigir que, de inmediato, los liberen". "No tienen por qué estar detenidos, no han cometido ningún delito", ha manifestado. Su Gobierno ha pedido que sean entregados a las autoridades mexicanas para su repatriación.

En España, decenas de personas se han concentrado frente al Ministerio de Exteriores para pedir la "inmediata liberación" de la Global Sumud Flotilla.

Los manifestantes, acompañados por numerosas banderas de Palestina y carteles en apoyo al pueblo palestino, han pedido "que la flotilla no se toque", llamando al "boicot" y reclamando "sanciones a Israel", así como el fin del bloqueo a la entrada de ayuda humanitaria en Gaza.