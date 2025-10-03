La situación se ha producido tras otros incidentes similares en otros países de Europa: investigan quién está detrás del despliegue de estos drones

Un muro de drones aéreo para protegernos de los ataques de Rusia: así es el plan de defensa que plantea Europa

El aeropuerto de Múnich ha tenido que activar las alarmas por la presencia de drones en sus inmediaciones. Desde las nueve de la pasada noche, hasta la mañana de este viernes, las operaciones en el aeródromo quedaron restringidas, –y posteriormente suspendidas por completo–, afectando a una treintena de vuelos y dejando a 3.000 pasajeros en tierra, para los que tuvieron que instalar camas plegables en las terminales.

Esta vez ha sido la capital del estado federado de Baviera la afectada, –la tercera ciudad de Alemania por número de habitantes–, tras unos incidentes que se repiten y que ya se han reproducido de forma similar en los últimos días en otros países como Polonia, Rumanía, Noruega o Dinamarca, que esta semana ha acogido la cumbre de líderes de la Unión Europea.

En medio de la tensión geopolítica con Rusia, y tras ese encuentro, precisamente, la presidenta de la Comisión, Ursula Von der Leyen, defendió la construcción de un escudo antidrones para proteger a todo el continente de las incursiones de drones y cazas rusos. No obstante, las autoridades alemanas investigan ahora lo sucedido en Múnich y buscan a los responsables tras esos vehículos no tripulados.

El cierre del aeropuerto de Múnich por la presencia de drones

Según fuentes policiales citadas por medios alemanes como Bild, todo comenzó ayer, jueves 2 de octubre, cuando se avistaron drones de origen desconocido a aproximadamente las 21:30 horas en los alrededores del aeropuerto, que es el segundo más grande de Alemania.

Inmediatamente, tras tener constancia, se desplegó una contienda de agentes estatales y federales, así como de medios aéreos en busca de esos vehículos no tripulados y de sus posibles propietarios. Sin embargo, respecto a ello, aún no se ha identificado a nadie como responsable.

Aproximadamente una hora después, según el portavoz de la Policía Federal, Stefan Bayer, en declaraciones a Bild, volvieron a avistarse drones de nuevo, y esa vez ya sobre el aeropuerto. Agentes que estaban desplegados allí también lo confirmaron, pero debido a que ya había caído la noche, desde el terreno no pudieron proporcionar información significativa sobre el tipo de dron o su tamaño, como ha precisado el portavoz policial.

En consecuencia, las autoridades alemanas se vieron obligadas a decretar el cierre del aeropuerto, lo que motivó que 17 vuelos no pudiesen despegar de Múnich esa noche, mientras otros 15 tuvieron que ser desviados a los aeropuertos de Stuttgart, Núremberg, Viena y Fráncfort, tal como ha precisado la Policía en un comunicado.

3.000 pasajeros en tierra por el avistamiento de drones en el aeropuerto

Del mismo modo, alrededor de 3.000 personas se vieron afectadas por la situación, quedándose en tierra y pasando la noche en el aeropuerto, donde les proporcionaron bebidas y desplegaron camas plegables para que pudiesen dormir en ellas, dejando una estampa inusual en el lugar.

Más allá, la situación no escaló y afectó todavía más porque, como indica Bild, el aeropuerto de Múnich suele cerrar el tráfico desde la medianoche por motivos de protección acústica.

Tras restringirse las operaciones primero y suspenderse por completo después, finalmente en la mañana de este viernes 3 de octubre la situación volvía a la normalidad.

Investigan lo ocurrido con los drones en la recta final del Oktoberfest

Por el momento, las autoridades no han precisado quien o quiénes están detrás del despliegue de estos vehículos no tripulados en este punto crítico, como lo son los aeropuertos; una acción que puede entrañar gran riesgo y peligrosidad.

Pese al despliegue de agentes en tierra y de helicópteros policiales, no se pudo identificar ni a los drones ni a los sospechosos. Todo ello cuando la famosa fiesta del Oktoberfest encara su último fin de semana, uno de los más significativos y en el que llegan muchos viajeros específicamente para ello, recalando en el aeropuerto.